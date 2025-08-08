Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gestão Zema tem avaliação positiva de 46% e negativa de 23,9%, diz pesquisa Futura

Na comparação com o levantamento divulgado em junho, a aprovação teve uma variação positiva de 2,1 pontos percentuais, enquanto a desaprovação oscilou para cima em 1,6 ponto

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 13h01.

O trabalho do governador Romeu Zema (Novo) é aprovado pela maioria dos moradores de Minas Gerais, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.

O levantamento mostra que 46% dos entrevistados avaliam o trabalho de Zema como bom ou ótimo, enquanto 23,9% afirmam que é ruim ou péssimo.

Outros 28,1% classificam a gestão como regular, e apenas 1,9% não sabem ou não opinam.

Na comparação com o levantamento divulgado em junho, a aprovação teve uma variação positiva de 2,1 pontos percentuais, enquanto a desaprovação oscilou para cima em 1,6 ponto. O percentual de avaliação regular caiu de 31,4% para 28,1%.

A pesquisa mostra ainda que 61,2% aprovam o trabalho do governador e 33% desaprovam. Apenas 5,8% não sabem ou não opinaram.

  • Em nova investida rumo ao Planalto, Zema enfrenta Lula e corta gastos em Minas

Zema tem avaliação negativa acima da positiva em apenas um recorte

Nos recortes demográficos, Zema tem maior percentual de aprovação entre pessoas de 35 a 44 anos, que recebem mais de dez salários mínimos, e entre moradores das regiões Noroeste e Rio Doce.

Apenas os moradores da região do Jequitinhonha apresentam um percentual de avaliação "ruim" ou "péssimo" superior ao de "bom" ou "ótimo".

O atual chefe do executivo está em seu segundo mandato, e por isso, não poderá disputar a próxima eleição. As discussões no estado passam pelo nome do atual vice, Mateus Simões (Novo), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos).

A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026

Mais de Brasil

Nikolas lidera todos os cenários de 2º turno para governo de Minas em 2026, diz Futura

INSS já devolveu valores a 98,5% dos aposentados vítimas de fraude; veja como solicitar

Sem regionalização operando de fato, meta do saneamento fica mais distante, afirma especialista

Produção e emprego recuam e acendem alerta para o setor industrial

Mais na Exame

Brasil

Nikolas lidera todos os cenários de 2º turno para governo de Minas em 2026, diz Futura

Um conteúdo Bússola

Trabalhar em modelo presencial gera 12% menos engajamento em comparação ao híbrido, aponta pesquisa

ESG

Com 63 vetos, Lula sanciona projeto que flexibiliza licenciamento ambiental

Mercados

Ibovespa opera próximo à estabilidde de olho em Petrobras (PETR4)