Gestão Zema tem avaliação positiva de 46% e negativa de 23,9%, diz pesquisa Futura

O trabalho do governador Romeu Zema (Novo) é aprovado pela maioria dos moradores de Minas Gerais, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada em primeira mão à EXAME nesta sexta-feira, 8.

O levantamento mostra que 46% dos entrevistados avaliam o trabalho de Zema como bom ou ótimo, enquanto 23,9% afirmam que é ruim ou péssimo.

Outros 28,1% classificam a gestão como regular, e apenas 1,9% não sabem ou não opinam.

Na comparação com o levantamento divulgado em junho, a aprovação teve uma variação positiva de 2,1 pontos percentuais, enquanto a desaprovação oscilou para cima em 1,6 ponto. O percentual de avaliação regular caiu de 31,4% para 28,1%.

A pesquisa mostra ainda que 61,2% aprovam o trabalho do governador e 33% desaprovam. Apenas 5,8% não sabem ou não opinaram.

Em nova investida rumo ao Planalto, Zema enfrenta Lula e corta gastos em Minas

Zema tem avaliação negativa acima da positiva em apenas um recorte

Nos recortes demográficos, Zema tem maior percentual de aprovação entre pessoas de 35 a 44 anos, que recebem mais de dez salários mínimos, e entre moradores das regiões Noroeste e Rio Doce.

Apenas os moradores da região do Jequitinhonha apresentam um percentual de avaliação "ruim" ou "péssimo" superior ao de "bom" ou "ótimo".

O atual chefe do executivo está em seu segundo mandato, e por isso, não poderá disputar a próxima eleição. As discussões no estado passam pelo nome do atual vice, Mateus Simões (Novo), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos).

A pesquisa Futura foi realizada com 1.200 entrevistados no estado de Minas Gerais, entre os dias 21 e 24 de julho de 2025, por meio de Cati (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.