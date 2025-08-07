Gestão Nunes é aprovada por 62,2% e reprovada por 34,3%, diz Paraná Pesquisas

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é aprovada por 62,2% dos paulistanos e reprovada por 34,3%, segundo levantamento do instituo Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 7.

A pesquisa aponta que 3,5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre o chefe do executivo da capital.

Essa foi a segunda pesquisa que mediu a popularidade de Nunes em seu segundo mandato. No ano passado, o emedebista foi reeleito no segundo turno após superar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Na comparação com o estudo de março, a aprovação teve uma oscilação positiva de 2,3 pontos percentuais, de 59,9% para 62,2%. A reprovação de Nunes variou 1,9 ponto percentual, de 36,2% para 34,3%.

Aprovação da administração de Nunes

Aprova: 62,2% (59,9% em março)

Desaprova: 34,3% (36,2% em março)

Não sabe/não opinou: 3,5% (3,9% em março)

Nos recortes demográficos, Nunes tem maior percentual de avaliação positiva entre os homens, pessoas com mais de 35 anos e até o ensino médio completo. A reprovação chega a 39% apenas entre pessoas com o ensino superior completo e entre 25 e 34 anos. Em todos os grupos, a aprovação supera a desaprovação.

De acordo com a pesquisa, 46,9% consideram o trabalho de Nunes como ótimo ou bom, enquanto 24,5% dizem que é ruim ou péssimo e outros 27% avaliam como regular.

No levantamento anterior, de março, eram 46,8%, 25,4% e 26,5, respectivamente.

Avaliação da administração de Nunes

Ótima: 11,1% (9% em março)

Boa: 35,8% (37,8% em março)

Regular: 27% (26,5% em março)

Ruim: 10,9% (11% em março

Péssima: 13,6% (14,4% em março)

Não sabe/não opinou: 1,7% (1,4% em março)

Na cidade de SP, Tarcísio tem maior aprovação que Lula

A pesquisa ainda mediu a popularidade do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista.

O levantamento mostra que o petista é desaprovado por 55,1% e aprovado por 41,9%. Apesar dos dados negativos, na comparação com a pesquisa de março, a avaliação positiva apresentou uma leve melhora com alta de 3,7 pontos percentuais, enquanto a reprovação variação negativa de três pontos.

Tarcísio tem aprovação alta na capital, com 62,4%, enquanto a desaprovação é de 32,3%. O governador também vê os números melhorarem em relação com a última pesquisa, com oscilação positiva de 2,4 pontos na aprovação e de dois pontos negativos na reprovação.