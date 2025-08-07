Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gestão Nunes é aprovada por 62,2% e reprovada por 34,3%, diz Paraná Pesquisas

Na comparação com o estudo de março, a aprovação teve uma oscilação positiva de 2,3 pontos percentuais, de 59,9% para 62,2%

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07h15.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é aprovada por 62,2% dos paulistanos e reprovada por 34,3%, segundo levantamento do instituo Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 7.

A pesquisa aponta que 3,5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre o chefe do executivo da capital.

Essa foi a segunda pesquisa que mediu a popularidade de Nunes em seu segundo mandato. No ano passado, o emedebista foi reeleito no segundo turno após superar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Na comparação com o estudo de março, a aprovação teve uma oscilação positiva de 2,3 pontos percentuais, de 59,9% para 62,2%. A reprovação de Nunes variou 1,9 ponto percentual, de 36,2% para 34,3%.

Aprovação da administração de Nunes

  • Aprova: 62,2% (59,9% em março)
  • Desaprova: 34,3% (36,2% em março)
  • Não sabe/não opinou: 3,5% (3,9% em março)

Nos recortes demográficos, Nunes tem maior percentual de avaliação positiva entre os homens, pessoas com mais de 35 anos e até o ensino médio completo. A reprovação chega a 39% apenas entre pessoas com o ensino superior completo e entre 25 e 34 anos. Em todos os grupos, a aprovação supera a desaprovação.

De acordo com a pesquisa, 46,9% consideram o trabalho de Nunes como ótimo ou bom, enquanto 24,5% dizem que é ruim ou péssimo e outros 27% avaliam como regular.

No levantamento anterior, de março, eram 46,8%, 25,4% e 26,5, respectivamente.

Avaliação da administração de Nunes

  • Ótima: 11,1% (9% em março)
  • Boa: 35,8% (37,8% em março)
  • Regular: 27% (26,5% em março)
  • Ruim: 10,9% (11% em março
  • Péssima: 13,6% (14,4% em março)
  • Não sabe/não opinou: 1,7% (1,4% em março)

Na cidade de SP, Tarcísio tem maior aprovação que Lula

A pesquisa ainda mediu a popularidade do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista.

O levantamento mostra que o petista é desaprovado por 55,1% e aprovado por 41,9%. Apesar dos dados negativos, na comparação com a pesquisa de março, a avaliação positiva apresentou uma leve melhora com alta de 3,7 pontos percentuais, enquanto a reprovação variação negativa de três pontos.

Tarcísio tem aprovação alta na capital, com 62,4%, enquanto a desaprovação é de 32,3%. O governador também vê os números melhorarem em relação com a última pesquisa, com oscilação positiva de 2,4 pontos na aprovação e de dois pontos negativos na reprovação.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloRicardo NunesTarcísio Gomes de FreitasLuiz Inácio Lula da SilvaSão Paulo capital

Mais de Brasil

Cercado pela oposição, Motta reabre trabalhos na Câmara: 'agressão não vai resolver'

Com investimento milionário, Lote Litoral já recupera 34 km de rodovias e prevê obras até 2027

Alcolumbre e Motta convocam sessões do Senado e da Câmara para interromper obstrução da oposição

STF valida federações partidárias, mas impõe prazo de registro igual ao dos partidos

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Rio Innovation Week dará destaque para startups e empreendedorismo feminino

Mercados

SoftBank registra lucro de US$ 2,87 bilhões no 1º trimestre de 2025, impulsionado pelo Vision Fund

Mercado Imobiliário

Pelo menos R$ 10 mil: qual a renda necessária para financiar um imóvel em São Paulo

Pop

De 1950 a 2020, quais foram os artistas mais ouvidos na década em que você nasceu?