Genial/Quaest: veja os favoritos na disputa pelos governos de SP, RJ, Minas, Paraná e mais 4 estados

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, mostrou cenários eleitorais em oito estados brasileiros, que representam 66% dos eleitores do país.

Os dados apontam empate técnico no Rio Grande do Sul e Goiás. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco um nome aparece na liderança.

A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos percentuais nos demais estados. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest ouviu 10.146 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 13 e 17 de agosto, por entrevistas presenciais com questionários estruturados.

Tarcísio lidera em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes em 2026.

Na simulação, Tarcísio aparece com 43% das intenções de voto. O segundo nome mais bem colocado é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%.

Outros possíveis candidatos simulados são a deputada federal Erika Hilton (PSOL), com 8%, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 3%, e o empresário Felipe d'Avila (Novo), com 2%.

O levantamento também revela que 16% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 7% estão indecisos.

Moro lidera no Paraná

O senador Sérgio Moro (União) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo do Paraná em 2026.

Na simulação, Sérgio Moro aparece com 38% das intenções de voto. O deputado federal Paulo Eduardo Martins (Novo) está em segundo lugar com 8%.

O deputado estadual Enio Verri (PT) surge com 7%, e o atual secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (PSD), tem 6%. O levantamento também revela que 28% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 13% estão indecisos.

Cleitinho lidera em Minas

Em Minas Gerais, o senador Cleitinho (Republicanos) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral.

Na simulação, Cleitinho aparece com 28% das intenções de voto. Em seguida, está o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Sem partido), com 16%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) tem 9%, enquanto o vice-governador Mateus Simões (Novo) aparece com 4%.

O levantamento também revela que 26% dos eleitores dizem que votarão em branco ou nulo, e 17% estão indecisos.

Empate técnico no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a pesquisa mostrou um cenário embolado. A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) tem com 21% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL), com 20%. Os dois estão empatados tecnicamente.

Outros nomes simulados são de Edegar Pretto (PT), ex-deputado federal, com 11%, do vice-governador Gabriel Souza (MDB) com 5%, e do empresário Felipe Camozzato (Novo), com 4%.

O levantamento também revela que 20% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 19% estão indecisos.

Viella e Perillo empatados em Goiás

Em Goiás, Daniel Vilela (MDB), vice-governador de Goiás, aparece numericamente à frente, com 26% das intenções de voto. O ex-governador do estado, Marconi Perillo (PSDB), vem logo em seguida, com 22%.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica um empate técnica.

Outros candidatos simulados são o senador Wilder Morais (PL), com 10%, a deputada federal Adriana Accorsi (PT), com 8%, e vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1%.

O levantamento também revela que 19% dos eleitores dizem que votarão em branco ou nulo, e 14% estão indecisos.

João Campos lidera com folga

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo de Pernambuco em 2026.

Na simulação, Campos aparece com 55% das intenções de voto. A atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), está em segundo lugar com 24%. O ex-ministro Gilson Machado (PL) surge com 6%, enquanto Eduardo Moura (Novo) aparece com 4%.

O levantamento também revela que 7% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

ACM Neto tem 41% contra 34% de Jerônimo

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo da Bahia em 2026.

Na simulação, ACM aparece com 41% das intenções de voto. O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está em segundo lugar com 34%.

Na sequência, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) tem 4%, enquanto Kleber Rosa (PSOL) aparece com 2%. José Aleluia (Novo) tem 1%.

O levantamento também revela que 14% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 4% estão indecisos.

Paes lidera no Rio

No Rio, o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral.

Na simulação, Paes aparece com 35% das intenções de voto. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (PL), está em segundo lugar com 9%.

O ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), surge com 5%, enquanto Monica Benicio (PSOL), vereadora do Rio de Janeiro, aparece com 4%. O empresário Ítalo Marsili (Novo) tem 2%.

O levantamento também revela que 30% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 15% estão indecisos.