Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: 47% são contra redução de pena de Bolsonaro e outros condenados

Os dados ainda mostram que 24% são a favor da proposta, enquanto 19% aprovam que as reduções de penas sejam ainda maiores. Outros 10% não sabem ou não responderam

Bolsonaro: dosimetria é rejeitada pela maioria (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Bolsonaro: dosimetria é rejeitada pela maioria (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 12h01.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra que 47% dos brasileiros são contra a redução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados por tentativa de golpe de Estado.

Uma possível redução está prevista no projeto de lei da dosimetria, em discussão no Congresso.

Os dados ainda mostram que 24% são a favor da proposta, enquanto 19% aprovam que as reduções de penas sejam ainda maiores. Outros 10% não sabem ou não responderam.

A maioria, cerca de 58% dos entrevistados, acredita que o projeto foi desenhado para reduzir a pena de Bolsonaro, enquanto 30% dizem que a medida visa diminuir a pena de todos os condenados e envolvidos. Outros 12% não sabem ou não responderam.

O levantamento da Quaest questionou os eleitores sobre a anistia aos condenados pela tentativa de golpe. Os dados mostram que 44% rejeitam anistia, 36% defendem para todos, inclusive Bolsonaro, e 10% defendem a anistia apenas para os envolvidos nos atos de de janeiro.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a medida está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado durante essa manhã.

O relator do texto, senador Esperidião Amin (PP-SC), mudou o texto para que as novas regras se aplicam exclusivamente aos crimes cometidos no contexto dos atos de 8 de janeiro, sem ampliar os efeitos para outros tipos penais.

A expectativa é que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira após o pedido de vista de quatro horas. 

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroCongressoSenado FederalSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Temporal em Petrópolis provoca alerta máximo da Defesa Civil; veja vídeos

PL da dosimetria: Veneziano pede vista e CCJ do Senado adia análise por 4 horas

Relatório do PL da Dosimetria restringe efeitos aos atos de 8 de janeiro

Ganhem os cargos que vão disputar, diz Lula a ministros sobre eleições

Mais na Exame

Future of Money

Computação quântica não deve afetar o bitcoin em 2026, diz empresa

Casual

Geração Z muda relação com álcool e força adaptação de bares

Mercado Imobiliário

Retrofit e áreas compartilhadas: veja 7 tendências para escritórios em 2026

Brasil

Temporal em Petrópolis provoca alerta máximo da Defesa Civil; veja vídeos