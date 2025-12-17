Genial/Quaest: 47% são contra redução de pena de Bolsonaro e outros condenados

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra que 47% dos brasileiros são contra a redução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados por tentativa de golpe de Estado.

Uma possível redução está prevista no projeto de lei da dosimetria, em discussão no Congresso.

Os dados ainda mostram que 24% são a favor da proposta, enquanto 19% aprovam que as reduções de penas sejam ainda maiores. Outros 10% não sabem ou não responderam.

A maioria, cerca de 58% dos entrevistados, acredita que o projeto foi desenhado para reduzir a pena de Bolsonaro, enquanto 30% dizem que a medida visa diminuir a pena de todos os condenados e envolvidos. Outros 12% não sabem ou não responderam.

O levantamento da Quaest questionou os eleitores sobre a anistia aos condenados pela tentativa de golpe. Os dados mostram que 44% rejeitam anistia, 36% defendem para todos, inclusive Bolsonaro, e 10% defendem a anistia apenas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a medida está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado durante essa manhã.

O relator do texto, senador Esperidião Amin (PP-SC), mudou o texto para que as novas regras se aplicam exclusivamente aos crimes cometidos no contexto dos atos de 8 de janeiro, sem ampliar os efeitos para outros tipos penais.

A expectativa é que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira após o pedido de vista de quatro horas.