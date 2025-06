Genial/Quaest: 31% dizem que o governo Lula é o principal responsável pela fraude no INSS

A avaliação de 31% dos brasileiros é que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é responsável pela fraude do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelada em investigações da Polícia Federal no fim de abril. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 4.

O levantamento mostra que para 14% o responsável é o INSS, 8% apontam as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados, mesmo índice dos que apontam o governo Bolsonaro com responsável pela crise. As investigações mostraram que os débitos indevidos começaram em 2019, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Cerca 1% afirmaram que a culpa é dos aposentados que não conferiram os descontos e outros 26% não souberam apontar o responsável ou não responderam.

Segundo Felipe Nunes, cientista político e CEO da Quaest, a crise dos descontos não autorizados nas aposentadorias foi responsável por impedir que a maior percepção positiva da economia melhorasse a popularidade de Lula.

A maioria dos entrevistados, cerca de 82%, disseram que tiveram conhecimento do escândalo, e apenas 18% não souberam.

Para 52%, a prioridade do governo Lula deveria ser devolver o dinheiro apenas com os recursos que forem bloqueados das entidades investigadas, enquanto 41% acham que o dinheiro deve ser devolvido mesmo que seja necessário usar recursos públicos.

A Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS é considerada importante por 50%, contra 41% que avaliam que a investigação da PF é suficiente. Para esse grupo, a oposição só quer desgastar o governo com a proposta de CPI.