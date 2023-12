Geada de verão: região Sul registra temperaturas mais baixas que a Patagônia; veja vídeo

Algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram temperaturas abaixo de 5°C nesta quarta-feira, 27, menores que a mínima na Patagônia, no extremo sul da argentina, de 17°C. O frio incomum para final de dezembro provocou até a formação de geada isolada em baixadas do Planalto Sul Catarinense e da região de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra.

Segundo o MetSul, a temperatura chegou a 4,7°C em São Joaquim, no chamado Vale da Neve de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, o frio mais intenso ocorreu nas áreas de maior altitude do nordeste gaúcho, na Serra e nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros também registraram temperaturas abaixo de 5°C. "Frio descomunal"