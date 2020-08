Gases tóxicos motivaram operação de guerra no porto de Santos em 2017

No final de setembro de 2017, uma operação de guerra foi montada em alto mar para exterminar com 115 cilindros de gases tóxicos, inflamáveis e cancerígenos encontrados no Porto de Santos. Drones, submarinos, reatores, rebocadores além de 12 técnicos da empresa de emergências Suatrans foram necessários para o sucesso da operação que aconteceu a 100 km da costa.

Conhecida através de um episódio de Breaking Bad, a fosfina, substância utilizada pelo Estado Islâmico em ataques terroristas, foi encontrada em dezembro de 2014 armazenada em cilindros datados de 1995. Silano, fosfina e diazometano também faziam parte dos gases letais abandonados no armazém 11. À época, a empresa estatal que administra o Porto de Santos, a Codesp, alegou não ter achado os responsáveis, já que a empresa dona da carga, a SID Microeletrônica, do grupo Sharp, tinha declarado falência. A empresa era uma das principais fabricantes de componentes eletrônicos para TVs, computadores e caixas automáticos do país.

A situação precária dos cilindros, cujas válvulas tinham extrapolado o prazo de validade, era uma das preocupações, além do transporte dos tubos, já que o atrito das partículas cristalizadas dos gases com as paredes internas seria suficiente para gerar uma explosão. Devido a gravidade, a Codesp, que cuida da segurança portuária, decidiu resolver o assunto em sigilo, o que lhe rendeu ao menos três multas entre R$ 50.000 e R$ 500 mil aplicadas pela Cetesb, por armazenamento irregular e transporte inadequado.

Após um caminho longo passando pelo Conselho Municipal do Meio-Ambiente do Guarujá e Ministério Público Estadual, foi escolhida a empresa de emergências Suatrans, para realizar a operação de destruição dos cilindros. Agora, o próximo passo seria a escolha dos possíveis destinos para o descarte: a Base Aérea de Santos, Pedreira Engebritas, Ilha de Bagres e região oceânica. Em todos eles, o procedimento seria o mesmo: a queima dos gases, com o retorno dos cilindros vazios à aterros controlados. A opção escolhida foi a queima em alto-mar. A distância da população e a dispersão pelo vento reduziriam os riscos da operação, que foi concluída em setembro de 2017.

À época, a promotora do caso, Almachi Acerbi, disse em entrevista à Folha de S. Paulo que, o Ministério Público investigava o armazenamento de produtos perigosos nos armazéns do Porto de Santos e que já tinha exigido da Codesp planos de evacuação. Em casos como este, a responsabilidade tanto é da empresa detentora das substâncias tóxicas, como dos órgãos fiscalizadores, já que os cilindros ficaram abandonados no porto por duas décadas.

Na terça-feira, 5, materiais explosivos mantidos em armazéns por anos foram apontados como a possível causa das explosões na zona portuária de Beirute, no Líbano. De acordo com o diretor geral da Segurança Geral Abbas Ibrahim, as violentas explosões podem estar ligadas a “materiais explosivos” confiscados e mantidos em um armazém “por anos”.

Segundo a última contagem oficial do governo do Líbano, 5.000 pessoas ficaram feridas e 135 morreram. Cerca de 250 mil pessoas perderam suas casas na explosão, o que causou danos de US$ 3 bilhões (R$ 15,9 bilhões) a US$ 5 bilhões (R$ 26,5 bilhões) em danos, disse o governador Marwan Abboud à mídia local depois de fazer um tour pela cidade.