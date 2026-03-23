Gás do Povo: nova fase deve beneficiar mais de 9,4 milhões de famílias

Começa nesta segunda-feira, 23, a nova fase de expansão do programa Gás do Povo. A etapa deverá beneficiar mais 9,4 milhões de famílias. O Governo Federal estima que, ao todo, cerca de 15 milhões de famílias já foram contempladas.

Segundo o Governo, a nova fase irá triplicar o número de beneficiários e tornará o programa o maior em políticas públicas de cozimento limpo do mundo.

Ele também visa ampliar o acesso à energia limpa e segura e reduzir o uso de alternativas como lenha e carvão.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

O cadastro no programa é automático. Para receber o benefício, a família deve:

Estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) com registro atualizado há ao menos 24 meses;

Ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo.

É possível confirmar se está apto a participar do programa no aplicativo "Meu Social - Gás do Povo".

Caso tenha direito ao benefício, as unidades credenciadas também estarão detalhadas no sistema.

Como receber o benefício?

Para receber o benefício do Gás do Povo é preciso utilizar o cartão do Programa Bolsa Família (com chip), o cartão de débito da CAIXA ou CPF nas máquinas "Azulzinha", utilizadas nas unidades de revenda credenciadas.

Investimento do governo no Gás do Povo

A operação tem investimento de R$ 957,2 milhões no mês de março. A quantia é utilizada para fornecer recarga de botijões de gás de 13 kg em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa.

Confira os cinco estados com maior volume de recursos para o programa:

Bahia - R$ 129,3 milhões destinados para 1,2 milhão de famílias; São Paulo - R$ 120 milhões destinados para 1,19 milhão de famílias; Pará - R$ 85,9 milhões destinados para 808 mil famílias; Minas Gerais - R$ 70,4 milhões destinados para 737 mil famílias; Pernambuco - R$ 68,3 milhões destinados para 753 mil famílias;

Em todas as regiões, foi registrado a predominância das mulheres como responsáveis pelas famílias.

No mês de março, 92% dos lares do programa são liderados por mulheres. O percentual corresponde a 8,7 milhões de famílias.

O objetivo do programa é fornecer 65 milhões de recargas por ano para às famílias atendidas.