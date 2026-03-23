Gás do Povo: nova fase deve beneficiar mais de 9,4 milhões de famílias

Gás do Povo entrou em vigor em novembro de 2025 para substituir o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros (Thinkstock/Thinkstock)
Publicado em 23 de março de 2026 às 17h54.
Começa nesta segunda-feira, 23, a nova fase de expansão do programa Gás do Povo. A etapa deverá beneficiar mais 9,4 milhões de famílias. O Governo Federal estima que, ao todo, cerca de 15 milhões de famílias já foram contempladas.
Segundo o Governo, a nova fase irá triplicar o número de beneficiários e tornará o programa o maior em políticas públicas de cozimento limpo do mundo.
Ele também visa ampliar o acesso à energia limpa e segura e reduzir o uso de alternativas como lenha e carvão.
O cadastro no programa é automático. Para receber o benefício, a família deve:
É possível confirmar se está apto a participar do programa no aplicativo "Meu Social - Gás do Povo".
Caso tenha direito ao benefício, as unidades credenciadas também estarão detalhadas no sistema.
Para receber o benefício do Gás do Povo é preciso utilizar o cartão do Programa Bolsa Família (com chip), o cartão de débito da CAIXA ou CPF nas máquinas "Azulzinha", utilizadas nas unidades de revenda credenciadas.
A operação tem investimento de R$ 957,2 milhões no mês de março. A quantia é utilizada para fornecer recarga de botijões de gás de 13 kg em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa.Confira os cinco estados com maior volume de recursos para o programa:
Em todas as regiões, foi registrado a predominância das mulheres como responsáveis pelas famílias.
No mês de março, 92% dos lares do programa são liderados por mulheres. O percentual corresponde a 8,7 milhões de famílias.
O objetivo do programa é fornecer 65 milhões de recargas por ano para às famílias atendidas.