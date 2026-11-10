Gás do Povo libera vales para 3,1 milhões de famílias; veja como consultar

Gás do Povo: A seleção de novas famílias ocorre mensalmente (Thinkstock/Thinkstock)
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Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13h38.
O programa Gás do Povo oferece vales para recarga gratuita de botijões de gás a famílias de baixa renda. Cerca de 3,1 milhões de famílias serão contempladas em outubro de 2024, sendo possível consultar o benefício por aplicativo, portal oficial ou telefone. A inclusão automática depende de critérios como renda, tamanho familiar e inscrição no CadÚnico.
A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira, 10, cerca de 3,1 milhões de vales para recarga gratuita de botijões de gás de cozinha pelo programa Gás do Povo. Do total, 380,5 mil benefícios serão destinados a novas famílias, enquanto 2,7 milhões contemplam pessoas que já participam da iniciativa.
A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal oficial do programa ou pelo Disque Social 121.
Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses, e ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Também é necessário que o CPF do responsável familiar esteja regularizado na Receita Federal.
Dentro dos critérios, a inclusão no programa é automática, sem necessidade de inscrição específica.
Neste momento, o programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família com duas ou mais pessoas. A seleção considera critérios como menor renda, maior número de integrantes e risco de insegurança alimentar.
A inclusão também depende da disponibilidade de orçamento, e a seleção de novas famílias ocorre mensalmente.
O Gás do Povo é uma política pública federal que oferece vale para a recarga gratuita de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 kg. O benefício pode ser utilizado em revendas credenciadas ao programa em qualquer município do país.
A iniciativa busca facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. Os vales são disponibilizados mensalmente, mas a frequência de recebimento depende do número de integrantes da família.
Após consultar o benefício e escolher uma revenda credenciada, a família pode retirar o botijão utilizando uma das seguintes formas de identificação:
Os benefícios são liberados no dia 10 de cada mês. A frequência de recebimento varia conforme o tamanho da família:
A família continuará recebendo os vales enquanto atender aos critérios de elegibilidade do programa.
Glossário
O que é Gás do Povo?
Política pública federal que oferece vale para recarga gratuita de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 kg para famílias de baixa renda.
O que é CadÚnico?
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, banco de dados que identifica famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza.
O que é Bolsa Família?
Programa governamental brasileiro que concede auxílio financeiro mensal a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza extrema, visando garantir acesso básico a alimentos e serviços.