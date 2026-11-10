Gás do Povo libera vales para 3,1 milhões de famílias; veja como consultar

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira, 10, cerca de 3,1 milhões de vales para recarga gratuita de botijões de gás de cozinha pelo programa Gás do Povo. Do total, 380,5 mil benefícios serão destinados a novas famílias, enquanto 2,7 milhões contemplam pessoas que já participam da iniciativa.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal oficial do programa ou pelo Disque Social 121.

Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses, e ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Também é necessário que o CPF do responsável familiar esteja regularizado na Receita Federal.

Dentro dos critérios, a inclusão no programa é automática, sem necessidade de inscrição específica.

Neste momento, o programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família com duas ou mais pessoas. A seleção considera critérios como menor renda, maior número de integrantes e risco de insegurança alimentar.

A inclusão também depende da disponibilidade de orçamento, e a seleção de novas famílias ocorre mensalmente.

O que é o programa Gás do Povo?

O Gás do Povo é uma política pública federal que oferece vale para a recarga gratuita de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 kg. O benefício pode ser utilizado em revendas credenciadas ao programa em qualquer município do país.

A iniciativa busca facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. Os vales são disponibilizados mensalmente, mas a frequência de recebimento depende do número de integrantes da família.

Como usar o vale do Gás do Povo?

Após consultar o benefício e escolher uma revenda credenciada, a família pode retirar o botijão utilizando uma das seguintes formas de identificação:

cartão do Bolsa Família com chip;

com chip; cartão de débito da Caixa;

CPF do responsável familiar acompanhado de código enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa.

Quem utilizar CPF e código SMS precisa manter o número de telefone atualizado no aplicativo Caixa Tem.

Quando o vale é disponibilizado novamente?

Os benefícios são liberados no dia 10 de cada mês. A frequência de recebimento varia conforme o tamanho da família:

Famílias com 2 a 3 intergrantes recebem um vale a cada três meses;

Famílias com 4 ou mais intergrantes recebem um vale a cada dois meses.

A família continuará recebendo os vales enquanto atender aos critérios de elegibilidade do programa.