Gás do Povo: Caixa libera hoje recarga para 9 milhões de famílias - veja como consultar

A Caixa disponibiliza nesta sexta-feira o vale-recarga do programa Gás do Povo para aproximadamente 9 milhões de famílias em todo o Brasil. O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás em uma das 25 mil revendas credenciadas pelo programa.

Para utilizar o vale, o responsável familiar deve comparecer a um estabelecimento participante e realizar a validação eletrônica do benefício por meio da maquininha “azulzinha” da Caixa.

Formas de validação do benefício

A confirmação do vale-recarga pode ser feita de três maneiras durante a retirada do botijão:

Cartão do Bolsa Família com chip: mediante inserção da senha pessoal;

mediante inserção da senha pessoal; Cartão de débito da Caixa: com autenticação pela senha do cartão;

com autenticação pela senha do cartão; CPF: informando o número do documento e o código de validação enviado ao celular cadastrado junto à CAIXA.

Periodicidade do benefício

Os vales-recarga são disponibilizados mensalmente, sempre no dia 10. No entanto, a frequência de recebimento varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único.

Famílias compostas por dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses. Já os domicílios com quatro ou mais pessoas têm direito ao benefício a cada dois meses.

Consulta e atendimento

Os beneficiários podem consultar a disponibilidade do vale-recarga e verificar quais revendas estão habilitadas por meio dos canais oficiais do programa.

A gestão operacional do Gás do Povo é realizada pela CAIXA. Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 121, pelo canal FalaBR ou pelo SAC CAIXA, no número 0800 726 0101. O banco também mantém páginas exclusivas com orientações para beneficiários e revendedores credenciados.