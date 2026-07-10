Gás do Povo: Caixa libera hoje recarga para 9 milhões de famílias - veja como consultar

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Repórter
Publicado em 10 de julho de 2026 às 15h58.
A Caixa disponibiliza nesta sexta-feira o vale-recarga do programa Gás do Povo para aproximadamente 9 milhões de famílias em todo o Brasil. O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás em uma das 25 mil revendas credenciadas pelo programa.
Para utilizar o vale, o responsável familiar deve comparecer a um estabelecimento participante e realizar a validação eletrônica do benefício por meio da maquininha “azulzinha” da Caixa.
A confirmação do vale-recarga pode ser feita de três maneiras durante a retirada do botijão:
Os vales-recarga são disponibilizados mensalmente, sempre no dia 10. No entanto, a frequência de recebimento varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único.
Famílias compostas por dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses. Já os domicílios com quatro ou mais pessoas têm direito ao benefício a cada dois meses.
Os beneficiários podem consultar a disponibilidade do vale-recarga e verificar quais revendas estão habilitadas por meio dos canais oficiais do programa.
A gestão operacional do Gás do Povo é realizada pela CAIXA. Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 121, pelo canal FalaBR ou pelo SAC CAIXA, no número 0800 726 0101. O banco também mantém páginas exclusivas com orientações para beneficiários e revendedores credenciados.