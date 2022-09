Garcia promete dobrar oferta de crédito ao empreendedor e MEI a juro zero

O governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) prometeu nesta segunda-feira, 5, dobrar a oferta de crédito a empreendedores, por meio do Banco do Povo, e juro zero ao microempreendedor individual. O tucano também defendeu a qualificação de funcionários com formação "dentro das empresas", e que o Brasil tem que se consolidar como "plataforma de prestação de serviço para a América Latina".

O candidato é defensor da desburocratização para abertura de empresas e do crédito para melhorar a condição de empreendedores pois "quem gera emprego é a iniciativa privada". "Hoje, o Banco do Povo empresta cerca de R$ 21 mil para os empreendedores do Estado, vamos dobrar essa capacidade de crédito para R$ 42 mil reais", falou. "Nós também queremos dar juro zero para o MEI, desde que faça um curso de qualificação e pague suas prestações em dia."

Outra proposta que Garcia considera uma "grande novidade" é a formação de mão de obra dentro das próprias empresas. "O Estado vai pagar uma bolsa, vai oferecer o curso dentro da empresa, para que a pessoa saia desse curso empregada", explicou.

As falas aconteceram após abertura do "Seminário para Agentes e Gestores de Crédito do Banco do Povo", realizado nesta segunda, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Por lá, Garcia foi recebido com aplausos de pé e apresentado como "o novo governador de São Paulo" — ele está há cinco meses no cargo.

Último a discursar na abertura do evento, Garcia defendeu que o Brasil precisa se "transformar em uma grande plataforma de prestação de serviço para a América Latina", a exemplo da Índia. "E quando a gente olha os desafios dessa molecada que está no ensino médio, a gente observa um esforço brutal para ser feito, de qualificação e de ensino técnico, para que eles possam, daqui de São Paulo ou do interior, ser um grande prestador de serviço para o mundo inteiro."

7 de setembro

Questionado sobre as manifestações na Avenida Paulista no 7 de setembro, Garcia salientou que São Paulo vai garanti-las, mas atento às questões de segurança. "A gente vai procurar dar toda segurança a população, fazendo com que as manifestações possam ocorrer sem nenhum tipo de vandalismo e agressividade."

No início da tarde desta segunda, o governador participou de caminhada na Brasilândia, onde conversou com comerciantes e moradores.

