Gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2023: Veja sites que realizam a correção da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicou neste domingo, 12, a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Foram 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. No primeiro dia de prova, os estudantes realizaram uma redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres no país e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

As notas do exame podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo o organização do exame, o gabarito oficial deve ser divulgado até o dia 24 de novembro. Já o resultado, com as notas por área de conhecimento, será publicado em 16 de janeiro de 2024.

Para os estudantes que preferem conferir o seu desempenho antes do gabarito oficial, plataformas de ensino especializadas na preparação para o Enem e outros vestibulares vão realizar a correção da prova e apontar as prováveis respostas corretas.

Gabarito extraoficial do Enem do Descomplica

A plataforma de ensino vai divulgar em seu site às 18h um gabarito com as possíveis respostas do exame, assim os alunos podem comparar com as suas respostas e ter uma noção do seu desempenho no Enem.

Gabarito extraoficial do Enem do Brasil Escola

O portal de educação em parceria com o Oficina do Estudante e Poliedro vai realizar uma correção da prova ao vivo no canal de Youtube. O gabarito também será publicado no site.

Gabarito extraoficial do Enem do Aprova Total

A plataforma vai corrigir a partir das 19h as 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas em seu canal do Youtube. O cursinho pré-vestibular vai publicar em seu blog as informações.

Quando o gabarito do Enem 2023 será divulgado?

Segundo o Inep, o gabarito oficial será divulgado até o dia 24 de novembro. Caso o MEC repita o processo do ano anterior, o gabarito das 180 questões será divulgado após os dois finais de semana de prova. Na edição 2022 do Enem, as respostas corretas foram reveladas três dias depois do último dia de prova. Com isso, o gabarito oficial deste ano pode ser publicado a partir do dia 16 de novembro.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2023? Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2023 serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.

Como calcular a nota do Enem? Existem duas notas a serem calculadas, a média simples e a média por pesos. Veja como calcular cada uma delas: Média simples: Para saber o resultado final, basta somar as cinco notas de cada uma das categorias — Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Com a soma feita, basta dividir o valor por cinco para obter a média simples. Média por pesos: Essa segunda nota está mais voltada ao tipo de curso pretendido, porque o peso de cada uma das cinco categorias pode variar de acordo com cada universidade. Uma vez descoberto o peso (1, 2 ou 3) de cada categoria, é preciso multiplicar cada nota pelo peso atribuído pela universidade. Depois de multiplicar as notas de acordo com os pesos relativos, basta somar os resultados dividir o valor final pela soma de todos os pesos. O restante da divisão corresponde à média por pesos. O que cai na prova de matemática do Enem? Segundo a professora Gisleine Corrêa Bezerra, professora da matemática com mestrado pela Universidade Estadual de Londrina e responsável pelo canal Gis com Giz Matemática, esses são os temas que podem cair na prova de matemática do exame. Matemática Básica: Aritmética; Regra de três; Porcentagem (comumente aplicadas em questões de matemática financeira e volume); Razão e proporção; Escala; Lógica.

