G20: entenda como o Brasil quer buscar consenso para tributação global de super-ricos

Enquanto o governo brasileiro tenta avançar com o debate, as reuniões no G20 vêm sendo atravessadas pela geopolítica, em especial a proposta do governo americano de confiscar ativos russos no exterior para financiar a resistência ucraniana. A ideia é desbloquear US$ 300 bilhões em recursos de Moscou alocados em contas internacionais para ajudar a Ucrânia.

Na terça-feira, antes do encontro do G20, a secretaria do Tesouro americano, Janet Yellen, pediu engajamento do G7 na proposta, que considerava como "urgente". No mesmo dia, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, prometeu uma resposta 'simétrica' caso o confisco acontecesse.