Fuvest abre inscrições para Simulado de Redação 2025; saiba como se inscrever

A Fuvest, responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo (USP), iniciou nesta terça-feira, 15, as inscrições para o Simulado de Redação Fuvest 2025.

A prova será realizada de forma online nos dias 26 e 27 de abril e visa preparar os candidatos para a redação do vestibular, com base em uma proposta diferenciada e novas estratégias de produção textual.

Como se inscrever?

As inscrições para o simulado são gratuitas e devem ser feitas até as 12h do dia 22 de abril, no site oficial da Fuvest.

Quem pode participar?

Podem participar candidatos com mais de 16 anos, que tenham concluído ou estejam prestes a concluir o ensino médio.

Como será o simulado de redação?

O simulado de redação Fuvest 2025 exigirá a produção de duas redações de gêneros textuais distintos, mas que terão o mesmo tema gerador, a ser divulgado durante a aplicação. A prova será conduzida de acordo com as diretrizes estabelecidas para o Programa do Vestibular Fuvest 2026, o que possibilita aos participantes familiarização com os requisitos do concurso oficial.

A aplicação ocorrerá inteiramente online, e os participantes deverão cumprir um horário de início obrigatório, que será informado via e-mail no dia 25 de abril. A prova terá a duração máxima de duas horas, sendo que o início do simulado poderá ocorrer entre 8h e 16h tanto no dia 26 quanto no dia 27 de abril.

Divulgação dos resultados e correção

Após a realização do simulado, os participantes terão a oportunidade de visualizar as redações submetidas a partir do dia 15 de maio, na Área do Candidato no site da Fuvest. Já os critérios de correção e as abordagens esperadas pela banca serão divulgados no dia 30 de maio.

Até 3 mil redações serão selecionadas para correção, com os resultados sendo publicados no site da Fuvest no dia 13 de junho.

Importante: o Simulado de Redação Fuvest 2025 não interfere no processo de inscrição ou pontuação do Vestibular Fuvest 2026, sendo exclusivamente uma ferramenta de preparação para os candidatos.