Fuvest 2026: 1ª fase abordou demonização da CLT e crise na Guiana; veja prova

A Fuvest realizou neste domingo, 23, a 1ª fase do vestibular que escolherá os alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e outras instituições.

Segundo a Fuvest, a prova apresentou um conteúdo mais voltado a questões ambientais, sociais e econômicas contemporâneas, abordando assuntos que ficaram em evidência nas redes sociais, como a demonização da CLT e a politização do carnaval.

Além disso, foram citaos temas geopolíticos importantes, como a tentativa de anexação de Essequibo, na Guiana, por parte do governo venezuelano

Ao todo, a prova foi composta por 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. O conteúdo da prova abordou as disciplinas do núcleo obrigatório do Ensino Médio.

Da lista de leituras obrigatórias, apenas Nebulosas, de Narcisa Amália, não foi utilizado nas perguntas desta 1ª Fase, com todas as outras oito obras selecionadas sendo citadas em pelo menos uma questão.

A prova foi aplicada em 32 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 escolas e 2.431 salas receberam os vestibulandos. A abertura dos portões das escolas aconteceu às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

Quando sai o gabarito da Fuvest 2026?

A Fuvest já divulgou os cadernos de provas (acesse aqui), e o gabarito deverá sair no começo da noite, no site fuvest.br.

A divulgação da lista de convocados para a 2ª fase, bem como a dos novos locais de prova, ocorrerá no dia 1º de dezembro. Veja o calendário completo:

● Primeira Fase: 23/11/2025

● Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

● Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025

● Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205

● Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026

● Primeira chamada: 23/01/2026