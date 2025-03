Fuscas 0 km são vendidos para colecionador nos EUA após ficarem 20 anos esquecidos em loja no RS

A Comercial Gaúcha fechou as portas em 2001, mas o local permaneceu completamente fechado com a coleção de carros considerados hoje raridades.

O achado de uma verdadeira relíquia para os amantes do mundo automotivo ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana, após um empresário revelar o resgate de uma coleção de carros zero quilômetro esquecidos em uma antiga loja de Estrela, no Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos. São pelo menos três Fuscas e um Santana nunca usados que foram deixados para trás na “concessionária fantasma”.

A Comercial Gaúcha fechou as portas em 2001, mas o local permaneceu completamente fechado com a coleção de carros considerados hoje raridades. Agora, os carros serão exportados para os Estados Unidos após serem comprados por um brasileiro que mantém uma coleção de supercarros e veículos históricos.

Raridades descobertas e o processo de venda

Entre as raridades descobertas, estavam dois Fuscas Série Ouro Itamar gêmeos, 0 km, escondidos atrás de uma porta de ferro soldada dentro da concessionária. Além deles, um Fusca Última Série de 1986, número 625, um dos 850 entregues aos concessionários da Volkswagen na época, ainda 0 km. Também foi encontrado no local uma Santana Quantum Evidence 1996, 0 km, e um VW SP2 de 1975, personalizado da época.

O estabelecimento pertencia a Otmar Essig, que faleceu em 2022. Durante anos, o idoso frequentou o local para fazer a manutenção do local como se a loja estivesse ativa. Mas depois de 2017, com problemas de saúde, Essig parou de frequentar o local.

Após a morte de Otmar Essig, a família dele decidiu vender o acervo de forma discreta. A negociação foi conduzida sem anúncios públicos, conforme informações do empresário Anderson Dick, CEO da FuelTech, à CNN.

“Após os trâmites da família para regularizar a venda dos veículos após o falecimento do Otmar, iniciaram a prospecção fora do mercado sem anunciar. Um agente me procurou e chegou no Claude Senhoreti. Foi um processo de quase cinco meses até concretizar”, contou Dick à emissora.

Carros serão levados aos EUA após inspeção

Os veículos foram levados para Porto Alegre, onde passarão por uma inspeção antes de seguirem para os Estados Unidos. Anderson Dick e o novo proprietário ainda avaliam se farão a limpeza dos automóveis ou se os manterão em seu estado original, já que alguns ainda conservam até a cera protetora aplicada na fábrica.