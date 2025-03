Furtos e roubos de veículos em SP: Ituran lança mapa de calor com dados atualizados de crimes

A seguradora Ituran Brasil passou a oferecer, nesta quarta-feira, 26, a consulta pública ao Mapa de Risco de Roubos e Furtos de Veículos em São Paulo.

O mapa, disponível tanto no aplicativo quanto no site da empresa, oferece informações sobre áreas com maior incidência de roubos e furtos de carros e motos, ajudando motoristas a evitarem locais de risco.

A escala de cores vai do amarelo ao vermelho intenso, sendo que as áreas mais próximas ao vermelho indicam maior ocorrência de roubos e furtos de veículos, tanto de carros quanto de motos.

O que é o Mapa de Risco?

O Mapa de Risco da Ituran é atualizado diariamente e analisa os dados dos últimos 90 dias, com cerca de 22 mil ocorrências de roubos e furtos de veículos, tanto de carros quanto motos. A ferramenta visa fornecer informações detalhadas sobre as regiões com maior incidência desses crimes, ajudando motoristas a evitarem áreas de risco.

Além do mapa, a Ituran oferece aos seus clientes os Alertas de Segurança, que notificam os motoristas quando seu veículo estaciona em zonas de risco. Essa funcionalidade utiliza o dispositivo de rastreamento instalado no veículo, considerando a localização e o modelo do carro, para enviar alertas diretamente no aplicativo Ituran.

As ferramentas são alimentadas por inteligência artificial e big data, com dados provenientes dos mais de 700 mil veículos monitorados pela Ituran e das Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Elas permitem identificar zonas de risco, horários e modelos de veículos mais visados, oferecendo uma proteção direcionada e eficaz para os usuários.