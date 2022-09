Furacão Ian: Disney e Universal fecham parques temáticos na Flórida

Os parques da Disney e da Universal ficarão fechados nesta quarta e quinta-feira na Flórida por causa da aproximação do furacão Ian. Na terça-feira, outros parques temáticos da região, como Busch Gardens, já tinham fechado.

A tempestade, que nesta terça-feira matou uma pessoa em Cuba e deixou todo o país sem energia elétrica, está prevista para chegar ao litoral da Flórida nas próximas horas.

Além de Disney e Universal, outros centros de entretenimento, como SeaWorld e Legoland, também ficarão de portas fechadas. E vários resorts do complexo Disney terão atividades externas e áreas de lazer interditadas.

As empresas afirmam que as instalações serão reabertas a partir de sexta-feira se as condições climáticas permitirem e criaram regras para reembolso dos ingressos comprados.

Em 50 anos desde que os parques foram criados na Flórida, a Disney raramente fechou suas instalações - o episódio mais recente foi em 2019. Além dos parques temáticos, áreas de lazer dos resorts da Disney ficarão interditadas.

As atrações fechadas quarta e quinta-feira:

Disney

Magic Kingdom

Epcot Center

Hollywood Studios

Animal Kingdom

Typhoon Lagoon

Blizzard Beach

O mini-golfe do Winter Summerland e do Fantasia Gardens

Sessões de Star Wars: Galactic Starcruiser

Universal

Universal Studios

Island of Adventure

Volcano Bay

City Walk

Halloween Horror Nights (espetáculo noturno)

Outros parques

Sea World

Aquatica Orlando

Discovery Cove

Busch Gardens

Legoland

Legoland Water Park

Peppa Pig Theme Park

