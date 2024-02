Fugitivos estão escondidos em um raio de 15 km do presídio de Mossoró, diz Lewandowski

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira que os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró estão escondidos em um raio de 15 quilômetros na região do entorno do presídio.

Considerados presos de "alta periculosidade" e ligados ao Comando Vermelho, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram da unidade de segurança máxima na madrugada desta quarta-feira.

--- Acreditamos que eles estejam localizados em um raio de 15 quilômetros naquela região. (...) E que eles serão recapturados num período muito breve --- afirmou o ministro. Segundo as investigações, nenhum veículo se aproximou da penitenciária nem foi registrado o furto de nenhum carro na região, o que levou à conclusão de que os detentos estejam empreendendo a fuga a pé. O local é cercado por mata fechada.

--- É um local de matas, uma zona rural e nós imaginamos que eles ainda estejam homiziados naquela região --- acrescentou o ministro. Outro elemento que reforça essa suspeita é que um sítio foi arrombado nas proximidades do presídio na madrugada desta quinta. Os invadores levaram consigo roupas e alimentos.

---- Temos notícias de que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupas comidas. Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área ---- afirmou Lewandowski.

O ministro declarou que "todos os esforços" estão concentrados na operação para recapturar os presos. De acordo com ele, há 300 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar vasculhando a área, com o auxílio de três helicópteros, drones com visão noturna e capazes de mapear pontos de calor, cães farejadores. O nome dos dois foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol (Polícia Internacional).

A fuga dos dois presos é a primeira crise de segurança pública enfrentada por Lewandowski, que foi empossado no cargo no início de fevereiro no lugar de Flávio Dino.

Ainda ontem, Lewandowski determinou o afastamento imediato do diretor da unidade prisional e escalou um interventor para comandar a gestão.

Os dois teriam fugido da penitenciária por volta das 3h por meio de uma abertura no teto da cela. Eles teriam escalado um vão por onde passa a fiação da luminária. Depois, chegaram a um canteiro de obras no pátio onde os presos tomam banho de sol. Lá, conseguiram um alicate que foi utilizado para cortar o alambrado e fugir. A dupla é ligada ao Comando Vermelho, uma facção criminosa com ampla presença no Rio de Janeiro.

Interpol

A PF também pediu a inclusão dos dois fugitivos no sistema de difusão vermelha da Interpol. Esse tipo de alerta ocorre quando as autoridades de um país identificam uma pessoa que representa ameaça iminente à sociedade e visa localizar e prender provisoriamente um indivíduo para ser extraditado.

Na véspera, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, havia informado que os nomes dos fugitivos estava na lista laranja. A fuga inédita no sistema penitenciário federal é a primeira crise de segurança pública enfrentada pela sua gestão. Ele foi empossado no cargo no início de fevereiro no lugar de Flávio Dino.