'Fuck you': Janja diz não ter medo de Elon Musk e xinga dono do X durante painel do G20

Durante uma das agendas do G20 no Brasil, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e o xingou usando a expressão em inglês "fuck you", que na tradução quer dizer "vá se foder".

A declaração foi dada no painel do G20 Social, neste sábado (16).

Veja fala de Janja contra Elon Musk

"Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk", disse Janja no evento, em referência ao empresário que foi convidado na última semana por Donald Trump para assumir um cargo no governo dos Estados Unidos.

Após a declaração, a primeira-dama foi aplaudida pelas pessoas que estavam na plateia do evento.

Em resposta à primeira-dama, o bilionário publicou: "🤣🤣 Eles vão perder as próximas eleições". A declaração foi publicada no perfil de Elon Musk na rede social X.