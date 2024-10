O atual prefeito Fuad Noman (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 51% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a empresa 100% cidades. divulgada nesta segunda-feira, 14.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) aparece com 40,4% das intenções de voto. Os eleitores que afirmam votar em branco ou nulo somam 2,2% e os que não sabem ou não quiseram responder são 6,3%.

Engler terminou o primeiro turno na liderança com 34,38% dos votos válidos, contra 26,54% de Fuad.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como MG-05511/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 11 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Futura de segundo turno em BH

Fuad Noman : 51%

: 51% Bruno Engler : 40,4%

: 40,4% Ninguém/Branco/Nulo : 2,2%

: 2,2% NS/NR/Indeciso: 6,3%

Pesquisa Futura de votos válidos em BH

Fuad Noman : 55,8%

: 55,8% Bruno Engler: 44,2%

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando o eleitor não é apresentado a nenhuma lista com nome de candidatos, 16,1% apontam que estão indecisos em quem votar no dia 27 de outubro.

Fuad Noman : 43,9%

: 43,9% Bruno Engler : 34,8%

: 34,8% Ninguém/Branco/Nulo : 4,9%

: 4,9% Outros : 0,4%

: 0,4% NS/NR/Indeciso: 16,1%

Engler tem 43,3% de rejeição

Engler lidera o levantamento de rejeição com 43,3% dos entrevistados afirmando que não votariam no candidato do PL, enquanto Noman tem 30,7%.