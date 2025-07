Frio intenso em São Paulo: expectativa é de mais um recorde de temperatura baixa nesta quinta-feira

São Paulo está vivenciando um período de baixas temperaturas, com a cidade registrando sua tarde mais fria do ano pela terceira vez consecutiva nesta quinta-feira, 3.

O cenário gelado é resultado de uma massa de ar frio de origem polar que persiste na capital paulista, levando a máxima de hoje a não superar os 13°C, conforme as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na terça-feira, 1º, a temperatura máxima registrada foi de 16,1°C, batendo o recorde anterior de 24 de junho, que foi de 16,4°C.

Já na quarta-feira, 2, a cidade enfrentou temperaturas ainda mais baixas, com a máxima de 13°C. A expectativa para hoje, como mencionado, é que a temperatura não ultrapasse os 13°C, tornando este o terceiro dia consecutivo com recordes de frio.

Frio e nebulosidade

Em relação às mínimas, a previsão é de que a temperatura se mantenha na faixa dos 11°C. Na quarta-feira, o Inmet registrou uma mínima de 10,5°C às 7h. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a combinação da nebulosidade persistente ao longo do dia com a massa de ar polar é responsável por esse clima gelado.

A previsão também aponta para a possibilidade de garoa em algumas regiões da capital, além de um vento gelado que intensifica a sensação de frio.

Análises meteorológicas indicam que o frio persistirá nos próximos dias, com a previsão de temperaturas mínimas variando entre 11°C e 13°C até a metade do mês de julho. As máximas, no entanto, começam a subir gradativamente, superando os 20°C já no sábado, 5.

A sexta-feira, 4, também deve começar e terminar com céu encoberto, com possibilidades de chuviscos entre a madrugada e o amanhecer. O dia, que terá poucas aberturas de sol, terá temperaturas entre 11°C e 17°C.

Operação de acolhimento

Diante das baixas temperaturas, a Prefeitura de São Paulo antecipou o funcionamento das tendas da Operação Baixas Temperaturas a partir das 17h desta quarta-feira, 2. Essas tendas, que normalmente operam das 18h à meia-noite, oferecem sopa, pão, chá, chocolate quente e água a quem mais necessita.

Além disso, o governo estadual reativou o abrigo solidário na estação Pedro II da linha 3-vermelha do Metrô, que estará em funcionamento até a manhã de sábado, 5, acolhendo a população em situação de rua entre as 19h e as 8h.

Ao saírem do abrigo, os assistidos receberão um ticket para o café da manhã no restaurante Bom Prato.

Regiões do Estado de SP também enfrentam frio intenso

Embora a capital paulista esteja enfrentando temperaturas geladas, outras regiões do estado também estão passando pelo mesmo cenário.

Na Baixada Santista, por exemplo, a máxima registrada foi de 14°C, a mais baixa de 2025 até o momento. Já na região de São José dos Campos, os termômetros marcaram uma máxima de 16°C, sem superar o recorde do ano.

Em Sorocaba, a máxima foi de 16,4°C, sem que houvesse quebra de recorde.

No litoral paulista, além do frio, a chuva também tem causado preocupação. Em São Sebastião, na região do litoral norte, a Defesa Civil emitiu um alerta por SMS, informando sobre o risco moderado de deslizamentos de terra devido ao acumulado de chuva.

A previsão de continuidade das chuvas intensifica a necessidade de atenção, com o acumulado em 24 horas no município superior a 71 mm, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Região Sul registra o recorde de frio do ano

Frio intenso em Santa Catarina congelou paredão na Serra do Rio do Rastro (Divulgação PM/SC)

A chegada de uma massa de ar polar à região Sul também causou recordes de temperatura nesta quarta-feira, 2, com três cidades do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul batendo o recorde de frio do ano. Bom Jardim da Serra (SC) registrou -9,7°C, Pinheiro Machado (RS) chegou a -9,1°C, e Painel/Fazenda Velha (SC) marcou -8,8°C.

Esse recorde de -9,7°C em Bom Jardim da Serra superou a marca de -8,2°C registrada em Urupema (SC) no mês de junho. Apesar de o ar polar estar começando a se dissipar, o frio continuará intenso nesta quinta-feira, com novas quedas nas temperaturas, especialmente nas regiões serranas.