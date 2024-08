Frio extremo em São Paulo faz temperatura chegar a -1ºC na zona sul

A cidade de São Paulo registrou na madrugada nesta terça-feira, 27, a menor temperatura do ano. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), na estação Parelheiros-Marsilac, a temperatura chegou a -1ºC.

As baixas temperaturas se estenderam por outras regiões da capital. Perus, na zona norte, registrou 4°C e Itaquera, na zona leste, 3°C. A região central teve uma média de 8°C.

Mesmo com o céu aberto e o predominio de sol, o frio se estende por todo o dia. Durante a tarde, a média da temperatura máxima alcança os 18°C, também de acordo com o CGE.

Temperaturas ao longo da semana em SP

O ar frio de origem polar vai provocar mais dias com predomínio de sol e temperaturas baixas, principalmente nas noites e madrugadas na capital.

A quarta-feira, 28, começa com formação de névoa úmida e céu nublado. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar com céu claro, o que vai facilitar a elevação da temperatura. Os termômetros oscilam entre 8°C na madrugada e 22°C à tarde. Os menores percentuais de umidade se aproximam de 40%.

Recordes de baixas temperaturas em SP

De acordo com o monitoramento do CGE, os recordes com as menores temperaturas na capital paulista em 2024 até agora, são:

Menor mínima média: 6,8°C dia 11/08/2024

Menor mínima absoluta: 1°C dia 13/08/2024 em Parelheiros-Marsilac, Zona Sul;

Menor máxima média: 12,8°C dia 25/08/2024;

Menor máxima absoluta: 9,9°C dia 13/07/2024 em Parelheiros, Zona Sul.