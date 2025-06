Frente fria provoca chuvas fortes e queda de temperatura em São Paulo; alerta amarelo fica ativo

A região metropolitana de São Paulo deve registrar queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade nesta terça-feira, 3, acompanhados de chuvas leves a moderadas. A mínima prevista é de 15°C e a máxima não deve passar dos 21°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A mudança no clima ocorre devido a uma área de baixa pressão em níveis elevados da atmosfera, conhecida como cavado, que favorece a formação de nuvens e precipitações. A maior concentração de chuvas está prevista entre o meio-dia e o final da tarde.

O Inmet emitiu alerta amarelo para tempestades na capital, indicando possibilidade de chuvas intensas, com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Ventos fortes, de 40 a 60 km/h, também podem ocorrer, e há risco de queda de granizo.

Enquanto na Grande São Paulo as chuvas devem ser mais amenas, as regiões oeste e norte do estado, próximas ao Triângulo Mineiro, enfrentam condições para pancadas fortes, com trovoadas isoladas. Municípios como Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araçatuba e Ribeirão Preto podem registrar chuvas durante o dia inteiro, com temperaturas máximas entre 29°C e 32°C.

Nas demais áreas do estado, as precipitações ocorrem em diferentes intensidades. As máximas previstas são de 25°C em Bauru, 23°C em Campinas, 24°C em Itanhaém, 25°C em Santos, e 26°C em cidades do litoral norte como Praia Grande, Bertioga, São Sebastião e Ubatuba.

Chuvas atingem outras regiões do país

Além de São Paulo, praticamente todas as regiões brasileiras devem apresentar chuva nesta terça-feira, 3.

No Norte, a Climatempo aponta alerta para temporais no noroeste do Amazonas, noroeste de Roraima e norte do Amapá.

No Sul, pancadas de chuva de moderada a forte intensidade são esperadas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná.

No Sudeste, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e a região serrana do Rio de Janeiro têm previsão de chuvas com intensidade moderada a forte. Nas áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, as chuvas devem ocorrer de forma isolada.

No Centro-Oeste, os temporais devem atingir especialmente Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás.

No Nordeste, a previsão indica chuvas no litoral sul da Bahia e nos litorais de Sergipe e Alagoas.