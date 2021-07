Frente fria: neve chega ao Brasil e geada é esperada nesta madrugada em SP

A frente fria que chegou ao Brasil nesta semana é a maior do ano e fez as temperaturas despencarem nas regiões Sul e Sudeste. Na madrugada de terça-feira, 28, para quarta-feira, 29, houve a ocorrência de neve e chuva congelada na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Para a noite de quarta e madrugada de quinta-feira, 29, a neve deve atingir as regiões das serras gaúcha e catarinense. O frio é tão intenso que até o município de São Paulo pode registrar geada, um fenômeno incomum para a cidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição de geada é maior para a Região Metropolitana de São Paulo ao amanhecer. “As temperaturas mínimas previstas na capital paulista ficam em torno dos 5°C, podendo, nas áreas menos urbanizadas, especialmente do sul da cidade, atingir os 3°C”, diz um alerta do tempo frio do Inmet.

Na madrugada de sexta-feira, 30, a expectativa é de que seja registrada a temperatura mais baixa dos últimos anos na capital paulista. A projeção é de mínima de 3°C no centro expandido, podendo chegar a zero ou a -1 nas áreas menos urbanizadas, como no extremo sul da cidade.

Segundo boletim do Inmet, é muito provável que a cidade tenha a menor temperatura do ano, medida no Mirante de Santana. A temperatura mais baixa dos últimos 27 anos foi registrada em 1994, quando ficou em 0,8°C. O recorde negativo na cidade de São Paulo, desde 1943, foi de -2ºC, registrado em agosto de 1955.

Frio chega ao Centro-Oeste e Norte

A frente fria é tão intensa que atinge até estados do Norte do Brasil. No dia 29 deve ocorrer uma queda da temperatura em todo o estado de Rondônia - com a mínima em torno de 12°C e 17°C - e do Acre - com mínima entre 13ºC a 16ºC.

No Mato Grosso as mínimas ficam em torno de 10 a 11ºC no sul, oeste, pantanal, e acima de 14ºC no centro-norte do estado. Para a madrugada e manhã de sexta-feira, as temperaturas mínimas ainda permanecem baixas.

A tendência é de que o frio seja menos intenso a partir do fim de semana e as temperaturas fiquem mais agradáveis.

