Frente fria faz cidades do Sul de Minas ficarem cobertas de “neve”

Uma chuva forte de granizo, nesta terça-feira (18), mudou as paisagens de cidades do Sul de Minas Gerais e fez com que elas ficassem parecidas com as cidades europeias quando estão cobertas por neve. As chuvas, que vieram acompanhadas de fortes ventos, atingiram os municípios de Andradas, Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Ipuiuna. A previsão é de novos temporais na região nos próximo dias.

O temporal de granizo, que aconteceu logo no início da manhã, durou cerca de 15 minutos, mas foi suficiente para provocar grandes danos às plantações da região. As maiores perdes foram observadas nas plantações de café, algumas na fase colheita e outras na fase de florada.

É neve uai!!?? Não! Foi uma tempestade de granizo ontem em Minas Gerais que mudou completamente a paisagem. Ficou parecendo até um país da Europa ou da América do Norte. 😱😱😱 pic.twitter.com/Rfwi2yUbY0 — Sidnei Martins (@sidnei_martins) August 18, 2020

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno costuma acontecer em períodos muito secos aliados a áreas de instabilidade. Uma frente fria localizada no litoral norte do Paraná foi o que causou o sistema no Sul de Minas.

As mínimas entre quarta e quinta foram de 10ºC nas cidades que tiveram os temporais. Já na sexta-feira (21), os termômetros devem passar a registrar entre 4ºC e 6ºC, e as máximas vão cair de 30ºC para 22ºC.

