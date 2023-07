Frente fria e ciclone extratropical chegam ao Brasil nesta quarta-feira; veja a previsão do tempo

O Brasil terá a chegada de um novo ciclone extratropical e de uma frente fria a partir desta quarta-feira, 26, segundo o site Clima Tempo.

Uma grande massa de ar seco continuará sobre o país e inibirá a formação de grandes nuvens e chuvas em grande parte do Brasil. A temperatura deve cair no final de semana, mas sem grandes chuvas. As exceções serão no litoral do Nordeste, no extremo norte da região Norte do Brasil e no Rio Grande do Sul, que têm crescimento de formação de chuvas a partir de hoje.

O ciclone extratropical vai se formar no litoral do Uruguai e também impactará a Argentina e o Paraguai. Este é o quarto ciclone extratropical que se forma próximo do Rio Grande do Sul em um mês e meio.

Como será o novo ciclone extratropical?

Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo, o novo ciclone não será parecido aos outros de julho e junho, que causaram fortes ventanias e chuvas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O Metsul também afirma que o fenômeno será menos intenso.