Frente fria deve provocar tempestades e queda de granizo na Região Sul

A passagem de uma frente fria pelo Uruguai e pelo Rio Grande do Sul vai provocar, a partir de amanhã, 2, tempestades localizadas, com possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do Estado gaúcho, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

A chuva mais significativa deve ser registrada no noroeste e norte do Rio Grande do Sul e no sudoeste de Santa Catarina, com volumes em torno de 100 milímetros (mm), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão do Ministério da Agricultura.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

A rápida passagem da frente fria sobre o Rio Grande do Sul, no domingo, 3, continuará provocando tempestades localizadas, com volumes significativos de chuva (em torno de 100 mm) entre o Estado gaúcho e Santa Catarina.

Segundo o Inmet, na próxima segunda-feira, 4, junto com um ciclone extratropical, uma frente fria atuará no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e também no sul de Mato Grosso do Sul, provocando acumulados significativos de chuva no Rio Grande do Sul, principalmente no leste do Estado, com volumes em torno de 100 mm.

A previsão também indica fortes rajadas de vento, podendo atingir aproximadamente 100 km/h em áreas isoladas dos três Estados da Região Sul e de Mato Grosso do Sul. Os ventos também podem afetar o oeste, centro e sul do Estado de São Paulo do início até o fim da tarde.