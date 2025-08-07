Nova onda de frio avança e muda o tempo em todo o Brasil: veja a previsão por região

A chegada de uma nova frente fria ao Brasil a partir desta quinta-feira, 7, vai provocar mudanças significativas no tempo em diversas regiões do país.

A quinta onda de frio do ano acontecerá após a entrada desta massa de ar polar no continente. Desta vez teremos mais dias consecutivos com mínimas e máximas baixas – e muitas regiões irão sentir frio por mais tempo.

Segundo o Climatempo, a previsão é de um período gelado no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e friagem entre Acre e Rondônia no Norte do Brasil.

A nova onda de frio deve se prolongar até a próxima quarta-feira, 13.

Sudeste: temperaturas sobem e umidade do ar preocupa

No Sudeste, o predomínio será de tempo firme e calor no interior de São Paulo, com aumento nas temperaturas e baixa umidade do ar, especialmente no norte e noroeste do estado. Apenas o litoral sul paulista pode ter pancadas fracas de chuva devido à entrada de umidade marítima.

Minas Gerais também enfrenta tempo seco, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte , com risco de queda acentuada da umidade nas horas mais quentes.

No Espírito Santo, os ventos que sopram do mar podem provocar chuva fraca e isolada, principalmente no litoral sul capixaba.

Região Sul: temporais e ventos de até 70 km/h

A frente fria já começa a provocar instabilidades no Rio Grande do Sul logo pela manhã, com pancadas de chuva ganhando força em várias áreas. Ao longo do dia, a instabilidade avança para o interior de Santa Catarina e do Paraná, com pancadas de intensidade moderada a forte.

Entre o norte e a serra gaúcha, o sul e oeste catarinense e o extremo sul do Paraná, há risco de temporais com raios e ventos fortes. No estado gaúcho, as rajadas podem atingir até 70 km/h, especialmente entre a Costa Doce e o Litoral Médio. Em Porto Alegre, o céu deve permanecer encoberto, com chuvas já pela manhã. Já Florianópolis e Curitiba ainda terão um dia mais estável, com apenas variação de nebulosidade.

Centro-Oeste: tempo seco predomina

A maior parte do Centro-Oeste terá mais um dia de tempo estável, com destaque para o predomínio de sol e ar seco em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Nessas áreas, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% durante a tarde.

A exceção fica por conta do extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde instabilidades vindas do Sul do país e do Paraguai podem provocar pancadas isoladas de chuva.

Nordeste: chuvas no litoral e ar seco no interior

Os ventos úmidos que vem do oceano continuam favorecendo a formação de nuvens carregadas entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte, com pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade. No litoral do Maranhão, a chuva pode vir com força em alguns momentos, com risco de temporais localizados.

No interior do Nordeste, o tempo permanece seco e quente. Áreas como o sul do Maranhão, interior do Piauí e oeste da Bahia seguem com umidade do ar abaixo de 20% durante a tarde, aumentando o risco de problemas respiratórios e incêndios florestais.

Região Norte: risco de temporais no Amazonas e no Pará

Segundo informações do Climatempo, a combinação entre uma área de baixa pressão atmosférica e a alta umidade na Região Norte vai favorecer a formação de instabilidades em estados como Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. A previsão é de chuvas com intensidade moderada a forte ao longo do dia, com risco de temporais localizados.

Já no Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo continua firme, sem previsão de chuva para esta quinta-feira.