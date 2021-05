Freixo apresenta ação popular à Justiça para tirar Salles do cargo

O líder da minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), apresentou um pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para que suspenda a nomeação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Em publicação no Twitter, Freixo afirmou que "o Ministério do Meio Ambiente não pode ser usado para defender bandidos".

Na ação popular protocolada na manhã desta quarta-feira, 19, o deputado também pede, em caráter liminar, que Salles seja afastado imediatamente até o julgamento definitivo por desvio da finalidade do papel de ministro do Meio Ambiente.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Akuanduba, que faz buscas em endereços ligados ao ministro Ricardo Salles e ao Ministério do Meio Ambiente. O Supremo Tribunal Federal (STF) também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles.