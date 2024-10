Free-flow: entenda as novas regras para o pedágio eletrônico em rodovias do país

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou novas regras para a implementação do sistema free-flow de pedágios eletrônicos, que substitui as praças tradicionais por cobrança automática sem paradas. A regulamentação revisa normas de 2022 e começará a valer após publicação no Diário Oficial da União.

Com o novo modelo, os motoristas serão cobrados apenas pela distância percorrida na rodovia, sem necessidade de parar nas cabines para pagar. A adoção do free-flow busca melhorar a fluidez do trânsito e reduzir a emissão de poluentes.

Veja as principais mudanças:

A cobrança será feita apenas pela quilometragem percorrida.

O prazo para pagamento passa de 15 para 30 dias. Se o vencimento cair em um dia não útil, ele será prorrogado para o próximo dia útil.

. Se o vencimento cair em um dia não útil, ele será prorrogado para o próximo dia útil. Após o prazo de 30 dias, o não pagamento será infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

As concessionárias instalarão novas placas e símbolos nas rodovias para sinalizar trechos de pedágio eletrônico.

nas rodovias para sinalizar trechos de pedágio eletrônico. Os dados de cobrança estarão centralizados e disponíveis no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

As imagens dos veículos serão armazenadas por 90 dias e, no caso de inadimplência, por até cinco anos.

Veículos registrados no exterior não poderão deixar o país sem quitar todas as passagens em pedágios.

Identificação e campanhas educativas

As concessionárias usarão tecnologias automáticas, como leitura digital de placas e tags de radiofrequência no para-brisa, para identificar os veículos sem a necessidade de cancelas. Além disso, órgãos públicos e empresas concessionárias promoverão campanhas educativas para orientar os motoristas sobre o funcionamento do sistema.

O formato de sinalização aprovado unifica a comunicação sobre o pedágio eletrônico em todas as rodovias brasileiras. Antes, a escolha do tipo de sinalização ficava a critério das concessionárias, o que gerava inconsistências.

Com a ampliação do prazo para pagamento, o Contran espera diminuir o número de multas aplicadas por falta de quitação no prazo original. “Esse ajuste vai permitir que menos cidadãos sejam multados por atraso”, destacou Adrualdo Catão, membro do Contran.