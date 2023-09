Formato do Novo Ensino Médio será mantido em 2024 e será analisado por Lula, diz ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o projeto de lei que muda o Novo Ensino Médio está pronto para ser enviado ao presidente Lula. Segundo ele, isso deve acontecer ainda este mês. A declaração foi dada durante sua participação no 7º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, pela Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação). O ministro também anunciou o pagamento de uma bolsa para alunos de ensino médio continuarem na escola.

Segundo Camilo Santana, as mudanças não devem ocorrer no próximo ano, mas só em 2025.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

O que disse Camilo Santana?

— Durante as negociações, os estados pediram um período de transição para se adaptarem às novas mudanças — afirmou.

O Enem, ainda de acordo com o ministro, não tem previsão de mudanças, mas será discutido junto ao novo Plano Nacional de Educação.

— A gente vai encaminhar para a Casa Civil a proposta do PL. As duas grandes mudanças são o retorno das 2.400 horas da formação geral básica, com opção de ensino técnico com 2.100 horas, e a mudança os itinerários que vão ser chamados de percursos e serão mais restritos, criados por CNE, MEC e Consed.

Já as bolsas, serão criadas por outro projeto de lei que ainda precisa ser enviado e passar pelo Congresso. Seria uma poupança que o aluno poderia tirar o dinheiro ao se formar. Os valores não foram definidos ainda.

— Esse é um mecanismo de estímulo a permanência do jovem na escola — finalizou o ministro