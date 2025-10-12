Formação de ciclone na Argentina provoca alertas de chuvas em estados de três regiões do Brasil

A formação de um ciclone extratropical na Argentina deve gerar chuvas fortes nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste neste domingo, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na segunda-feira, o ciclone estará atuando sobre o oceano Atlântico e distanciando-se do continente, segundo o MetSul.

"A frente fria associada ao ciclone, porém, avança com chuva até localmente forte e tempo severo entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil", escreveu a meteorologista Estal Sias, do MetSul, em comunicado.

Segundo a agência, o dia de domingo é de "alto risco" no território gaúcho, onde temporais isolados podem estar associados a queda de granizo e vendavais. Nos outros estados, no entanto, a tendência é que o impacto seja menor.

"A instabilidade será intensa durante o domingo nos três estados do Sul do Brasil, no Paraguai e no Mato Grosso do Sul, mas podem ocorrer temporais também em São Paulo", escreveu Sias, da Metsul. "É alto o risco de que as nuvens de tempestade provoquem vendavais localizados e que em algumas localidades podem ser fortes e com potencial de danos e transtornos como destelhamentos, queda de árvores e postes."

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu um alerta de "Perigo" para tempestades no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e partes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Há risco, segundo o instituto, para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. As chuvas devem ficar entre 50 e 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h.

Rio de Janeiro e Minas Gerais também são alvo de um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas, que podem atingir 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas, no entanto, é baixo.