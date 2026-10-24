Forças Armadas mobilizam 25 mil militares para reforçar segurança das eleições

As Forças Armadas mobilizarão cerca de 25 mil militares neste domingo, 25, durante o segundo turno das eleições de 2026. A operação, que envolve integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tem como objetivo apoiar a Justiça Eleitoral na realização da votação e na apuração dos resultados, segundo informações da Agência Brasil.

A atuação incluirá ações de Garantia da Votação e da Apuração (GVA) em 306 municípios de 11 estados. Além disso, os militares prestarão apoio logístico em outras 39 cidades de oito unidades da federação, principalmente em localidades com dificuldades de acesso.

Transporte de urnas e equipes eleitorais

Uma das atribuições das Forças Armadas será transportar urnas eletrônicas, equipamentos, materiais e equipes envolvidas no processo eleitoral. Para isso, serão utilizados aviões, helicópteros, embarcações e veículos militares.

O suporte deverá alcançar comunidades rurais, regiões ribeirinhas, terras indígenas e outras áreas com limitações de infraestrutura e acesso. A mobilização busca garantir que os recursos necessários para a votação e a apuração cheguem aos locais atendidos pela operação.

De acordo com o Ministério da Defesa, a participação dos militares tem como finalidade contribuir para a manutenção da ordem pública, assegurar a normalidade da votação e da apuração e permitir o livre exercício do voto. O emprego das tropas ocorre mediante solicitação da Justiça Eleitoral e autorização presidencial.

Operação reúne militares e órgãos de segurança

As atividades serão coordenadas de forma conjunta pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério da Defesa, pelas três Forças Armadas e por órgãos de segurança pública.

Os pedidos de apoio partem dos tribunais eleitorais, responsáveis também por detalhar as necessidades da operação em conjunto com os comandos militares.

A coordenação nacional ficará sob responsabilidade do Centro de Operações Conjuntas, em Brasília, que atuará em articulação com os Comandos Conjuntos mobilizados para o segundo turno.

Participam da estrutura os comandos Amazônia, Amazônia Oriental, Nordeste, Planalto, Oeste e Leste, além do Comando de Operações Aeroespaciais, encarregado dos recursos aéreos utilizados durante o pleito, conforme informações da Agência Brasil.

*Com informações da Agência Brasil