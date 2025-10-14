Brasil

Fonte do veneno: Polícia Civil de SP faz operação contra bebidas adulteradas em sete cidades

Prisão de fornecedor levou à descoberta de um dos maiores esquemas de adulteração do país, segundo delegada

Estela Marconi
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08h47.

Última atualização em 14 de outubro de 2025 às 08h50.

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira, 14, uma operação para desarticular uma quadrilha especializada na adulteração e comercialização de bebidas alcoólicas.

A ação, nomeada de Operação Poison Source (“Fonte do Veneno”), acontece em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol no estado e faz parte da força-tarefa criada pelo Governo de SP para conter o avanço do problema, afirmou a Agência SP.

A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar).

Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão — sete deles na capital paulista e os demais em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

Segundo o Govero, cerca de 150 policiais civis participam da ação, que devem apreender produtos, maquinários, insumos, celulares e documentos capazes de comprovar o funcionamento da rede e identificar os responsáveis pela adulteração.

Prisão de fornecedor revelou esquema nacional

De acordo com a delegada Leslie Caran Petrus, que coordena a operação, as investigações começaram há cerca de dez dias, após a prisão de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil.

“Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, afirmou Petrus.

As investigações tramitam sob segredo de Justiça e os resultados da operação devem ser divulgados ao longo do dia.

