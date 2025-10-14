Fonte do veneno: Polícia Civil de SP faz operação contra bebidas adulteradas em sete cidades

A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta terça-feira, 14, uma operação para desarticular uma quadrilha especializada na adulteração e comercialização de bebidas alcoólicas.

A ação, nomeada de Operação Poison Source (“Fonte do Veneno”), acontece em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol no estado e faz parte da força-tarefa criada pelo Governo de SP para conter o avanço do problema, afirmou a Agência SP.

A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar).

Ao todo, foram expedidos 20 mandados de busca e apreensão — sete deles na capital paulista e os demais em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

Segundo o Govero, cerca de 150 policiais civis participam da ação, que devem apreender produtos, maquinários, insumos, celulares e documentos capazes de comprovar o funcionamento da rede e identificar os responsáveis pela adulteração.

Prisão de fornecedor revelou esquema nacional

De acordo com a delegada Leslie Caran Petrus, que coordena a operação, as investigações começaram há cerca de dez dias, após a prisão de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil.

“Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, afirmou Petrus.

As investigações tramitam sob segredo de Justiça e os resultados da operação devem ser divulgados ao longo do dia.