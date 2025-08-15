'Florianópolis é um orgulho para o Brasil e para a América', diz ministro do Turismo argentino em SC

O noivado entre Argentina e Santa Catarina, em especial no setor turístico, já é uma realidade, mas tem tudo para subir ao altar e trocar alianças em breve. Por ano, são 1,8 mil voos que partem de Buenos Aires e Florianópolis. Somente em janeiro de 2025, o Estado recebeu 198 mil turistas internacionais, sendo que 58% eram Hermanos ávidos pelas praias catarinenses, mas também atraídos pelas vantagens cambiais em função da economia dolarizada. Um crescimento de 71% na comparação com o primeiro mês de 2024.

Números que, apesar de positivos, podem avançar para um casamento ainda mais próspero por conta da convergência no campo ideológico. Diferentemente das relações entre os presidentes Javier Milei e Lula, as lideranças empresariais e políticas de SC não poupam elogios à política macroeconômica adotada no país vizinho.

A integração turística entre Brasil e Argentina foi tema da edição especial do Encontro de Ideias, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB/SC) e FIESC, em Florianópolis, nesta sexta-feira (15). O evento contou com a participação do secretário de Turismo, Meio Ambiente e Esportes da Argentina, Daniel Scioli, que exerce função equivalente à de ministro de Estado do governo Milei.

Scioli apresentou sua visão sobre o fortalecimento das relações turísticas entre Argentina e Santa Catarina, destacando a importância do intercâmbio econômico e cultural entre os dois países, ressaltando o orgulho em poder representar sua nação no Brasil. “Y hoy podemos mostrar con orgullo a Brasil y al mundo esta nueva Argentina, sin inflación, con estabilidad, con vuelta al crédito y con oportunidades de inversión en sectores estratégicos como la energía, un sector clave para la integración de nuestro país”, disse.

Ao finalizar, também não poupou elogios a Florianópolis. “Quiero agradecer especialmente al Sr.Prefecto y felicitarlo por esta ciudad, que es un orgullo para Brasil, para Latinoamérica y que además eligen tantas familias argentinas para pasar sus vacaciones. La seguridad ciudadana, la infraestructura hotelera, sus autopistas, su aeropuerto. Realmente es una ciudad maravillosa, Florianópolis”, concluiu.

Alô Saúde em inglês e espanhol

O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, ressaltou que o encontro foi uma oportunidade única para estreitar laços com a Argentina. Ele destacou avanços no turismo em todo o estado, iniciativas como o site atualizado diariamente com informações turísticas, a ampliação da divulgação internacional, a atração de novos voos argentinos e programas como o Alô Saúde, que oferece atendimento bilíngue. “Estamos inovando com este serviço para a temporada de verão, onde o turista faz uma ligação e é atendido, tanto em inglês quanto em espanhol, por uma enfermeira que fará a avaliação primária e, se necessário, encaminhará para uma videochamada com um médico, de forma totalmente gratuita”, anunciou Topázio.

A secretária de Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, enfatizou que o setor já representa mais de 12% do PIB estadual, com foco crescente na internacionalização. Segundo ela, o Estado já recebeu meio milhão de turistas internacionais somente este ano, reforçando o status de Santa Catarina como destino desejado e pronto para acolher visitantes estrangeiros. “O turismo é porta de entrada para várias conexões econômicas”, destacou.

A mediação do evento foi feita por Paulo Bornhausen, secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de SC, que também apresentou outros indicadores desta relação comercial. “As exportações catarinenses de frango e suínos à Argentina cresceram 280% e 570%, respectivamente, no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024”. E acrescentou: “tanto Santa Catarina quanto a Argentina devem fechar 2025 com um crescimento de 6%, o dobro do previsto para o resultado do Brasil”.

O presidente da ADVB/SC, Ricardo Barbosa Lima, destacou o papel da entidade na criação de conexões estratégicas. Ele também mencionou os prêmios promovidos pela ADVB/SC e as ações em andamento, como a edição dos livros Top One e Empresa Cidadã.

O debate também contou com a participação do ex-ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, e do empresário referência nacional no turismo sustentável e fundador do premiado Costão do Santinho Resort, Fernando Marcondes de Mattos.