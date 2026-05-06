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Flávio lidera no RS e Lula na BA: os números da Genial/Quaest da disputa presidencial nos estados

Nordeste é o principal cabo eleitoral do presidente Lula. Sudeste se mostra dividido e estados do Sul e do Centro-Oeste pendem para a eleição de Flávio Bolsonaro

Eleições 2026: Números se mantiveram parecidos de 2022 para 2026 (Leandro Fonseca)

Eleições 2026: Números se mantiveram parecidos de 2022 para 2026 (Leandro Fonseca)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13h58.

Desde a eleição que elegeu Jair Messias Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto, em 2018, o mapa brasileiro aparece politicamente polarizado. Segundo um novo estudo da Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira, 6, a tendência se repete em 2026.

O Nordeste ainda é o principal cabo eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é pré-candidato à reeleição. Enquanto isso, o Sudeste se mostra dividido e estados do Sul e do Centro-Oeste pendem para a eleição de Flávio Bolsonaro (PL), representante da direita.

A pesquisa entrevistou 11.646 brasileiros de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Ceará e Pará.

A margem de erro é de três pontos percentuais em todos os estados, menos em São Paulo, que é de dois p.p. O nível de confiança dos resultados é de 95%.

Primeiro turno

Dentre os estados que participaram da pesquisa, aqueles com mais intenção de voto em Lula no primeiro turno são Pernambuco, com 53%, Ceará, com 50%, e Bahia, com 49%.

Apenas 19% dos entrevistados pernambucanos e baianos pretendem votar em Flávio Bolsonaro. No Ceará, o número é de 23%.

No Pará, 35% do eleitorado declarou voto em Lula, contra 32% que desejam votar em Flávio.

No sudeste e no sul, o cenário pende para o pré-candidato do PL. Em São Paulo, 34% dos entrevistados afirmaram intenção de voto em Flávio, contra 31% de Lula.
No Rio de Janeiro, Flávio tem 31%, e Lula, 29%. A mesma coisa vale para o Rio Grande do Sul.

No Paraná a vantagem é um pouco maior para Flávio Bolsonaro, que tem 38%. No estado, Lula recebeu 23% da intenção de voto.

Em Goiás e em Minas Gerais, estados cujos ex-governadores também são pré-candidatos, o cenário é diferente.

Lula lidera por pouco a intenção de voto do eleitorado mineiro, com 33%, enquanto 27% querem votar em Flávio. No estado, 11% desejam votar no ex-governador Romeu Zema (Novo), que em outros estados fica entre 1% e 3% dos votos.

Em Goiás, o favoritismo pelo nome goiano é mais expressivo. Ronaldo Caiado lidera no estado com 31% das intenções de voto. Além dele, Flávio Bolsonaro aparece com 25% e Lula com 20%.

O estado com mais eleitores indecisos é o Rio Grande do Sul, com 19%. Enquanto isso, o estado que apresentou mais certeza é Minas Gerais, com apenas 8% de indecisão.

Além disso, o eleitorado com mais votos brancos e nulos é o Rio de Janeiro, com 17%. O estado que marcou menos votos brancos e nulos foi Goiás, com 7%.

Lula contra Flávio

A pesquisa também mediu as intenções de voto em um embate direto entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Dos dez estados analisados pela pesquisa, cinco elegeriam o senador no segundo turno e cinco elegeriam Lula.

O Rio Grande do Sul é onde Flávio tem mais vantagem, com 57%, contra 31% para Lula. Ao todo, 5% dos entrevistados gaúchos se disseram indecisos, e 7% afirmaram que anulariam o voto ou votariam em branco.

No Paraná, Flávio vence com 50%. Lula ficou com 30%. Indecisos somam 8%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 12%.

Em Goiás, 47% dos eleitores desejam votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno, contra 34% para Lula. Indecisos somam 6%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 13%.

Índices parecidos aparecem no segundo turno presidencial em São Paulo. Dos eleitores paulistas, 47% votariam em Flávio, e 35% em Lula.

O número de indecisos no estado para o segundo turno é o menor dos analisados, com apenas 4%. Os que votariam branco ou nulo somam 14%.

O Rio de Janeiro fecha a lista dos estados que preferem o pré-candidato do PL no segundo turno, com 45%. Além disso, 32% dos fluminenses escolheram o presidente Lula. Indecisos somam 8%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 15%.

Em Minas Gerais a vantagem é de Lula, que soma 39% das intenções de voto, mas 20% do eleitorado mineiro votaria branco ou nulo. Um pouco atrás de Lula, Flávio aparece com 36%, e 5% está indeciso.

No Pará, 43% votariam em Lula no segundo turno, e 36% no filho de Jair Bolsonaro. Indecisos somam 9%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 12%.

No Ceará, a vantagem de Lula é de 56%. Flávio recebeu 28% das intenções de voto dos cearenses. Ao todo, 5% estão indecisos e 11% anulariam o voto.

Já em Pernambuco, 57% votariam em Lula no segundo turno, e 23% no filho de Jair Bolsonaro. Indecisos somam 6%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 14%.

Fechando os estados analisados, na Bahia Lula lidera com 55% na disputa direta contra Flávio, que recebeu 22%. Indecisos somam 8%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 15%.

Outros cenários e série histórica

Além de medir um segundo turno entre Flávio e Lula, a Genial/Quaest também analisou a disputa entre Lula e Romeu Zema. Em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, há empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais, e de dois p.p em São Paulo.

Nos demais estados participantes, a vantagem absoluta é de Lula. O Rio de Janeiro tem o maior número de votos brancos e nulos neste cenário, com 33%.

Já entre Lula e Ronaldo Caiado, o cenário se repete. A única diferença é em Goiás, estado em que Caiado marca 51%, e Lula, 26%.

A pesquisa também demonstrou a série histórica do favoritismo do PT e do PL nos estados, em 2018, 2022 e 2026. Em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná e em Goiás o partido de direita perdeu força de 2018 para 2022.

Em praticamente todos os estados, os números se mantiveram parecidos de 2022 para 2026. Apenas no Rio Grande do Sul o PL ganhou uma vantagem expressiva nos últimos quatro anos, de 56% para 65%.

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