Flávio Bolsonaro (PL) vence no Mato Grosso do Sul; veja o resultado no estado

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59,60% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul. Lula (PT) ficou com 40,40%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.024.430 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação em Mato Grosso do Sul

Quem foi eleito governador de Mato Grosso do Sul?

Eduardo Riedel (PP) foi eleito governador de Mato Grosso do Sul no primeiro turno, com 67,07% dos votos, o equivalente a 914.323 votos.

Quem são os senadores eleitos em Mato Grosso do Sul?

Os senadores eleitos em Mato Grosso do Sul foram Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Os mandatos de ambos (com duração de oito anos) começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Mato Grosso do Sul?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 58,60% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 34,68%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,63%, Renan Santos teve 2,14% e Ronaldo Caiado ficou com 1,56%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.