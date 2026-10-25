Flávio Bolsonaro (PL) vence no Mato Grosso do Sul; veja o resultado no estado

No estado, 2.024.430 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil (Flávio André/MTUR/Divulgação)
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h49.
De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59,60% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul. Lula (PT) ficou com 40,40%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 2.024.430 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
Veja o resultado completo da votação em Mato Grosso do Sul
Eduardo Riedel (PP) foi eleito governador de Mato Grosso do Sul no primeiro turno, com 67,07% dos votos, o equivalente a 914.323 votos.
Os senadores eleitos em Mato Grosso do Sul foram Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).
Os mandatos de ambos (com duração de oito anos) começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.
Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 58,60% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 34,68%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,63%, Renan Santos teve 2,14% e Ronaldo Caiado ficou com 1,56%.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.