Flávio Bolsonaro parabeniza Fujimori e organiza alianças com direita latina

O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, parabenizou nesta quarta-feira, 24, Keiko Fujimori pela vitória nas eleições presidenciais do Peru. Ele defendeu uma maior articulação entre países da América do Sul em pautas como segurança pública, combate ao "narcoterrorismo" e liberdade econômica.

Em publicação na rede social X, Flávio afirmou que desejava êxito à presidente eleita peruana na condução do país, com foco em estabilidade, fortalecimento das instituições democráticas e desenvolvimento econômico e social.

"Que este novo ciclo, mais à direita, represente um tempo de paz, progresso e esperança para o Peru e para toda a América do Sul", escreveu o senador.

🇵🇪 Parabéns à presidente eleita do Peru, @KeikoFujimori Desejo pleno êxito em sua missão de conduzir o povo peruano à estabilidade, prosperidade e segurança, fortalecendo as instituições democráticas e promovendo o desenvolvimento econômico e social de seu país. O… pic.twitter.com/ajbJTSPjbN — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 24, 2026

Keiko Fujimori venceu a disputa presidencial com uma campanha que teve a segurança como uma das principais pautas. A candidata é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, morto em 2024 após cumprir pena por corrupção e crimes contra a humanidade.

A manifestação ocorre em meio a uma estratégia de aproximação do parlamentar com lideranças da direita latino-americana. Na semana anterior, Flávio também celebrou a vitória de Abelardo de la Espriella na Colômbia, afirmando que "as agendas da direita continuam triunfando em toda a América Latina".

Visita planejada a Milei na próxima semana

Flávio Bolsonaro deve viajar a Buenos Aires no início da próxima semana para se reunir com o presidente argentino Javier Milei e participar de um evento conservador promovido pelo argentino, segundo aliados ouvidos pela Folha de S.Paulo.

A viagem está prevista para segunda-feira, 29, e terça-feira, 30. Além do encontro com Milei e da participação no evento, o senador deve se reunir com políticos e empresários argentinos.

Milei é um aliado da família Bolsonaro e crítico do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Em julho de 2024, o argentino deixou de participar de uma cúpula do Mercosul no Paraguai para comparecer, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, a uma conferência conservadora em Balneário Camboriú.

A agenda internacional de Flávio foi ampliada desde que ele passou a se apresentar como pré-candidato à Presidência.

Em maio, o senador se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir que o republicano classificasse o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações criminosas.

Em julho, Flávio também deve retornar a Washington para participar de uma audiência pública do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sobre a investigação que envolve a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

Segurança pública como pauta nas eleições latinoamericanas

A aproximação de Flávio com líderes de direita da região ocorre em um momento na qual a segurança pública se tornou um dos principais temas eleitorais da América Latina.

No discurso publicado após a vitória de Fujimori, Flávio associou a cooperação entre países sul-americanos ao combate ao "narcoterrorismo transnacional" e defendeu a construção de um ambiente regional favorável ao investimento, crescimento econômico e geração de oportunidades.

Levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), analisou 19 eleições presidenciais realizadas entre 2023 e 2026 — excluindo Venezuela, Cuba e Nicarágua, cujos processos eleitorais são contestados — e apontou que 13 delas tiveram como vencedores candidatos com campanhas centradas no combate à criminalidade, restauração da ordem e enfrentamento ao crime organizado. Ou seja, 70% das eleições foram vencidas por candidatos focados na questão.

Segundo a pesquisa, a preocupação com violência, corrupção e atuação de facções criminosas passou a influenciar fortemente o comportamento eleitoral na região.

Entre os exemplos citados estão a eleição de Milei na Argentina, em 2023, com discurso de endurecimento contra o crime; a vitória de Daniel Noboa no Equador, também em 2023, em meio a uma escalada da violência provocada por disputas entre grupos do narcotráfico; e a reeleição de Nayib Bukele em El Salvador, em 2024, com a defesa de uma política de tolerância zero.