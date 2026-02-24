Flávio Bolsonaro anuncia secretário de Cláudio Castro como pré-candidato ao governo do Rio

O Partido Liberal (PL) anunciou nesta terça-feira, 24, a pré-candidatura de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio de Janeiro. Ruas ocupa o cargo de secretário das Cidades na gestão do governador Cláudio Castro (PL), que disputará uma vaga no Senado Federal.

O comunicado foi feito pelo senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A chapa terá como candidato a vice-governador Rogério Lisboa (PP), ex-prefeito de Nova Iguaçu (RJ) e ex-deputado estadual e federal.

A segunda vaga ao Senado na composição anunciada será destinada a Márcio Canella (União-RJ), prefeito de Belford Roxo (RJ).

"Uma construção política acontecendo começando pelo Rio de Janeiro. A gente chega junto com o governador Cláudio Castro, nosso grupo político aqui com a federação e outros partidos que não estão nesse momento, mas já foram consultados e há uma convergência sobre essa chapa", declarou Flávio Bolsonaro.

A decisão a favor de Douglas Ruas também foi celebrada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, nas redes sociais. "Fico muito contente com a dedicação de cada um em construir o futuro que nossa nação realmente merece viver".

*Em atualização.