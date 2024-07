'Fiquei surpreso de ver isso pela imprensa', diz Ricardo Nunes sobre queixas de Milton Leite

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que não esperava as queixas de Milton Leite (União Brasil), vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo, sobre o governo do emedebista. Leite sinalizou há duas semanas que seu partido poderia apoiar outras candidaturas para o Executivo paulistano.

— Minha relação com a Câmara é muito boa. Eu não tive por parte do Milton Leite nenhum pedido para tratar de algum problema que ele teria apresentado. Não tive conversa com ele depois que saíram as matérias. Fiquei surpreso de ver isso pela imprensa — afirmou Nunes, que participou de uma sabatina do UOL e do jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira, 15.

Ele respondia a uma declaração de Leite que criticou a atual gestão dizendo que "um governo de coalizão não pode ser governo de um só. Quando as outras opiniões não são respeitadas, não tem governo de coalizão". Leite afirmou ainda na ocasião que "reafirma seu compromisso com Nunes" mas "o diálogo está aberto e todas as opções estão na mesa".

Durante a sabatina desta segunda o prefeito também falou sobre a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao ser questionado se se define como bolsonarista, disse que é "ricardista". Nunes discursou sobre marcas de sua gestão, como o programa de recapeamento em curso na cidade, criticou o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL), que chamou de "extrema esquerda" e defendeu a atuação da gestão municipal junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na cracolândia.