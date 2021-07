Fiocruz entrega 4,5 milhões de doses de vacina nesta sexta-feira

A Fiocruz disponibilizou mais 4,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca nessa sexta-feira, 16. As doses foram enviadas ao Plano Nacional de Imunizações, como parte das entregas contratadas para o combate à covid-19. A entrega das doses finalizadas hoje será feita em duas remessas: uma com 212 mil doses para o Estado do Rio de Janeiro e, as demais, para o Ministério da Saúde (em local designado pelo órgão).

Além dessas doses, a Fiocruz espera neste sábado, 17, a entrega de mais Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que deve permitir a fabricação de outras 10 milhões de doses de vacina. A chegada do avião com o IFA está prevista para as 19h35, no aeroporto Rio-Galeão. O lote deve garantir entregas no mês de agosto, após a realização das etapas de processamento final e controle de qualidade. A instituição aguarda novas remessas para o próximo mês.

Para o mês de julho, a previsão é de entrega de 12 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca pela Fiocruz. Para os meses de agosto e setembro, a expectativa é de disponibilização de mais 50 milhões de doses, além de outras 60 milhões da Oxford produzidas pela Fiocruz em seu complexo de Biomanguinhos.

Ao todo, a Fiocruz já soma 74,4 milhões de doses disponibilizadas no país, sendo 70,4 milhões processadas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e 4 milhões importadas.

