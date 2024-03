Fim do calor: temperaturas podem despencar em mais de 10 °C nesta quinta-feira; entenda

Os dias de calor estão contados no Brasil. A primeira frente fria do outono se aproxima e fará com que as temperaturas diminuam. A estação marca um período de transição do final do verão e El Niño, quando o clima ainda é afetado por massas de ar quente. No entanto, em especial no Rio Grande do Sul, os termômetros devem marcar uma diferença de até 10 °C, indica a empresa Met Sul.

Ainda segundo o MetSul, a tarde desta quarta-feira no Sul do país foi ensolarada e impactada por uma corrente de vento nos baixos níveis da atmosfera. Com isso, as máximas ultrapassaram os 35°C em alguns pontos. No entanto, essa realidade tende a mudar a partir da madrugada de quinta-feira.

O fenômeno ocorrerá de forma rápida, impulsionado por um sistema de alta pressão que acontece em sequência e favorecerá a virada na temperatura. A velocidade com que esse evento passará pelo estado pode gerar vendavais. Além disso, a chegada do fenômeno também aponta para tempestade na região, segundo o Inmet.

O órgão emitiu alertas de " Grande Perigo" devido às tempestades previstas para a região. A previsão indica que pode chover mais de 100 mm/dia, e os ventos podem ultrapassar 100 km/h. Há chances de queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O Paraná, por sua vez, está sob um alerta de "Perigo" para uma tempestade, com validade entre as 7h e 22h desta quinta-feira. A chuva deve ficar entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Quando será a virada no tempo?

A quinta-feira será marcada pela virada brusca na temperatura, segundo o MetSul. Entre a manhã e a noite, o declínio será superior a 10°C em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Ao logo do dia, os temporais devem atingir áreas de Santa Catarina e do Paraná.

Ainda na sexta e também no sábado, o fenômeno seguirá pelo leste do Sudeste, gerando volumes de chuva de 70 mm. Já em áreas do Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, s Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, o Inmet aponta que a chuva poderá superar os 150 mm por dia.

Ao longo da sexta, as temperaturas cairão em parte do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás e áreas da Região Sudeste, como os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais.

No sábado, as temperaturas mínimas podem ficar em torno dos 4°C em pontos das serras gaúcha e catarinense. Além disso, pode acontecer o primeiro episódio de geada do outono nestas áreas, avisa o Inmet.