Fim de semana em São Paulo terá tempo firme no sábado e chuva intensa no domingo

Este fim de semana, a cidade de São Paulo pode esperar temperaturas amenas, com queda dos termômetros entre o fim da tarde e o início das noites.

Nesta sexta-feira, 11, o dia começou com céu encoberto e nevoeiro em alguns pontos, mas a névoa diminuiu ao longo da manhã, permitindo que o sol aparecesse entre as nuvens e favorecendo a elevação da temperatura.

Não há expectativa de chuva , com temperaturas variando entre 16°C e 24°C.

Tempo firme e seco no sábado

No sábado, 12, a tendência é de um clima claro com algumas nuvens, temperaturas entre 18°C e 25°C ou até 29°C, conforme diferentes fontes, e sem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar será baixa, em torno de 20%, e a velocidade do vento será de aproximadamente 14 km/h. A baixa umidade exige atenção com a hidratação e atividades ao ar livre.

Chuva retorna no domingo

No domingo, 13, a situação muda com a expectativa de chuvas em forma de pancadas moderadas a fortes, especialmente entre o fim da tarde e a noite. Isso ocorre devido à propagação de um cavado, área de baixa pressão, nos níveis médios da atmosfera, que gera áreas de instabilidade. As temperaturas variarão entre 18°C e 26°C ou 28°C, dependendo da fonte, e a umidade relativa do ar aumentará significativamente, chegando a 93%. Essa mudança brusca no tempo pode impactar a mobilidade urbana e a saúde respiratória.

Próxima semana começa com temporais

Para a próxima semana, os temporais devem ser mais intensos, principalmente na segunda-feira, 14, e na quarta-feira, 16, conforme a empresa de meteorologia Meteoblue. Atenção redobrada para quem depende de deslocamentos longos nesses dias.