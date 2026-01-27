Filhote de elefante-marinho retorna a natureza após período de reabilitação no Paraná

Um filhote de elefante-marinho foi solto no litoral do Paraná nesta quarta-feira, 21. Ele foi resgatado no final de 2025 e é o primeiro da espécie a ser reinserido pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) após 10 anos de atuação no estado.

O animal foi encontrado em 26 de dezembro pela Polícia Militar do Paraná durante uma ação de monitoramento da orla em Balneário de Monções (PR).

O processo de reabilitação foi realizado pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) por meio do PMP-BS.

Caso raro

Segundo a coordenadora do projeto, Camila Domit, o filhote brasileiro pode também ser paranaense.

Ela explica que a passagem da espécie pela costa do país é rara e o nascimento deles no território nacional é inédito para ciência.

O fato desse animal estar aqui, o fato dele ser reabilitado e ser devolvido à natureza nos relembra que temos um compromisso com o oceano. O que nós estamos fazendo aqui, de alguma forma também vai influenciar toda a biodiversidade marinha.

Como foi a reabilitação do elefante-marinho?

Após os procedimentos padrão de resgate, o animal foi direcionado para os cuidados do LEC-UFPR. Os pesquisadores do laboratório explicam que o filhote chegou debilitado e com quadro de pneumonia.

Durante sua estadia no Paraná, ele passou por exames e foi medicado. A médica veterinária que acompanhou o processo, Juliana Bresciani, explica que ele também passou por uma dieta reforçada.

Com o tratamento que a gente instituiu, ele melhorou clinicamente e, agora, no finalzinho da reabilitação ganhou uma quantidade maior de peixes para ganhar um pesinho e estar em uma condição boa de retornar à natureza.

Aos quatro meses de vida, o elefante-marinho é um macho de 68 kg e 1,80 m de comprimento.

Qual destino do animal?

O filhote foi devolvido para o oceano na região do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, a 14 quilômetros da costa paranaense.

A expectativa é que ele viaje 2.500 km até a Península de Valdés, na Argentina, região onde a espécie se reproduz.

Camila explica que o local para soltura foi escolhido para evitar o contato do bebê elefante-marinho com humanos e contaminação com doenças de outros animais.

Ao longo do seu percurso, ele deve realizar paradas em ilhas entre o Brasil, Uruguai e Argentina para descansar e se alimentar.

Juliana explica que os primeiros dias de nado são fundamentais para que ele aprenda a se comportar na natureza.

Esses primeiros dias realmente são de adaptação para ele entender o novo ambiente que ele está, aprender a caçar... Porque ele ficou um tempo em reabilitação, então aprender a buscar seu próprio alimento e a partir disso seguir o rumo dele para voltar a região dele.

A antena vai monitorar o trajeto e a saúde do animal nos próximos seis meses (Foto: LEC-UFPR)

Monitoramento do filhote durante o percurso

Os pesquisadores inseriram um transmissor satelital para monitoramento na cabeça do filhote. O aparelho funciona como uma antena e deve se desprender sozinho em cerca de seis meses.

Até lá, ele vai enviar informações sobre o deslocamento e comportamento do animal. Entre os dados analisados estão a profundidade e padrões do nado, tempo de submersão e rotas migratórias.

O coordenador geral do PMP-BS nos trechos dos estados do Paraná e Santa Catarina, André Barreto, explica a importância das informações para a ciência oceânica e conservação da biodiversidade.

Ainda sabemos pouco sobre a espécie e os primeiros deslocamentos desses animais, assim como é essencial compreender como será a readaptação após a reabilitação.

O transmissor foi instalado em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

O que é o PMP-BS?

O PMP-BS é um projeto que avalia possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo em aves, tartarugas e mamíferos marinhos.

Para isso, as equipes monitoram as praias, realizam atendimento veterinário e necropsia de animais encontrados mortos.

Ele cobre a costa desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ) com divisão em 15 trechos.

O LEC/UFPR é responsável pelo Trecho 6, que abrange os municípios paranaenses de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba.