Filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro está com covid-19

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, testou positivo para covid-19, causada pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada neste sábado (15) pela mãe de Jair Renan, Ana Cristina Valle, por meio do Facebook. Segundo a postagem, “ele está muito bem tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado”.

“Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau ele está muito bem tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado Deus lhe abençoe meu amor”, diz o post.

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já contraíram a doença. Ele anunciou o resultado positivo do teste no dia 7 de julho e permaneceu em isolamento no Palácio da Alvorada até o dia 25 de julho, quando informou que estava recuperado.

Na quarta-feira (12), a avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmino Ferreira, faleceu de covid-19 em Brasília.