Filas para votar em SP: presidente do TRE-SP diz que fluxo está mais rápido que no 1º turno

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Paulo Galizia, disse que o fluxo de votação nas eleições neste domingo, 30, está mais rápido do que no primeiro turno.

"As filas estão bem mais reduzidas, o fluxo de votação está bem mais rápido, pelas medidas que foram tomadas e pelas características desta eleição no segundo turno, com apenas dois cargos em disputa", afirmou em coletiva de imprensa.

"Tanto o eleitor quanto o mesário já estão treinados. O eleitor às vezes tinha dificuldade de localizar o seu local de votação, agora já vai direto. Tudo que se faz pela segunda vez se dá com uma maior perfeição", acrescentou.

São Paulo tem o maior colégio eleitoral do País. Ao todo, são 101 mil locais de votação para receber 34,6 milhões de eleitores. No primeiro turno, as filas atribuídas ao uso da biometria atrasaram o fechamento das urnas e a votação chegou a se estender até às 21h em algumas seções eleitorais do Estado.

O TRE já projetava uma redução natural do tempo de votação no segundo turno, porque ao invés de votar em cinco candidatos, o eleitor escolhe apenas presidente e governador.

A chuva gerou falta de energia elétrica em algumas seções do Estado, o que não impede a votação, porque as urnas eletrônicas têm bateria.

O último boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, às 12h30, informa que foram substituídas 408 urnas eletrônicas em todo o Estado. O número corresponde a 0,35% do total de 115.510 aparelhos.