Fernandes x Leitão: quem está na frente a 9 dias da eleição para prefeito de Fortaleza no 2º turno

A nove dias do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza, a disputa entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) tem um bem acirrada, de acordo com as pesquisas eleitorais divulgadas entre segunda-feira, 14, e sexta-feira, 18.

Dos cinco estudos publicados na semana, em quatro deles Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados. É o caso dos institutos AtlasIntel, Paraná Pesquisas, Quaest e Datafolha.

Apenas a Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades, mostra o deputado do PL na liderança contra o oponente do PT.

Abaixo você confere quem está na frente, caiu ou subiu em cada uma das cinco pesquisas da semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Futura/100% Cidades em Fortaleza

Quem está na frente no segundo turno na pesquisa Futura/100% Cidades:

O deputado federal do PL lidera a disputa em segundo turno para a prefeitura de Fortaleza com 51,8% das intenções de voto, de acordo com pesquisa da Futura Inteligência divulgada na quarta, 16.

O deputado estadual do PT aparece com 40,8%. Os votos branco, nulo e em ninguém somam 4,3% e os que não sabem, não responderam ou estão indecisos são 3,1%.

Pesquisa Futura no segundo turno em Fortaleza

André Fernandes (PL) : 51,8%

: 51,8% Evandro Leitão (PT) : 40,8%

: 40,8% Ninguém/Branco/Nulo : 4,3%

: 4,3% NS/NR/Indeciso: 3,1%

Pesquisa espontânea em Fortaleza

O candidato do PL também lidera na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. Fernandes tem 46,5% das intenções de voto contra o oponente do PT, que tem 36,8%. O total dos que não sabem passa para 11,1% nesse cenário.

André Fernandes: 46,5%

46,5% Evandro Leitão: 36,8%

36,8% Ninguém/Branco/Nulo: 3,8%

3,8% Outros: 1,9%

1,9% NS/NR/Indeciso: 11,1%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

A pesquisa Futura foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE-07817/2024 e foi realizada por meio da abordagem CATI (Entrevista telefônica assistido por computador) entre os dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

AtlasIntel em Fortaleza

Quem está na frente no segundo turno na pesquisa AtlasIntel:

Fernandes tem 50% das intenções de voto e Leitão aparece com 47,9% no segundo turno, de acordo com pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada na quinta, 17.

Pela margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão empatados tecnicamente. Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou em nenhum somam 2% e os que não sabem e não responderam são 0,2%.

Pesquisa AtlasIntel no segundo turno Fortaleza

André Fernandes (PL): 50%

Evandro Leitão (PT): 47.9%

Não sei: 0.2%

Voto branco/nulo: 2%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa de votos válidos de Fortaleza

André Fernandes (PL): 51%

Evandro Leitão (PT): 49%

A pesquisa foi registrada no TSE como CE-00432/2024 e realizou 1608 entrevistas entre os dias 11 e 16 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Paraná Pesquisas em Fortaleza

Quem está na frente no segundo turno no Paraná Pesquisas:

No Paraná Pesquisas, André Fernandes tem 47,6% das intenções de voto e Evandro Leitão marca 44,4%. Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos do PL e do PT estão empatados tecnicamente.

Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou em nenhum somam 4,8% e os que não sabem e não responderam são 3,3%.

Quem caiu ou subiu na pesquisa:

Essa é a segunda pesquisa do instituto após o resultado do primeiro turno, no dia 6 de outubro.

Na anterior, divulgada em 11 de outubro, Fernandes e Leitão também apareciam em empate técnico. Em comparação com os percentuais, houve pouca variação. O candidato do PL passou de 48,1% para 47,6%. E o do PT foi de 43% para 44,4%.

Paraná Pesquisas no segundo turno Fortaleza

André Fernandes (PL): 47,6%

47,6% Evandro Leitão (PT): 44,4%

44,4% Nenhum/Branco/Nulo: 4,8%

4,8% Não sabe/Não respondeu: 3,3%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Fernandes e Leitão aparecem empatados. O total dos que não sabem ou não responderam passa para 23,5% nesse cenário.

Em relação à pesquisa anterior, o candidato do PT cresceu 5,8 pontos percentuais na espontânea, enquanto o oponente do PL oscilou positivamente um ponto, dentro da margem de erro.

André Fernandes : 36,5%

: 36,5% Evandro Leitão : 35,8%

: 35,8% Ninguém/Branco/Nulo : 3,8%

: 3,8% Não sabe/Não respondeu : 23,5%

: 23,5% Outros nomes citados: 0,5%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 100,1%, e não 100%.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE-03006/2024 e realizou 800 entrevistas pessoais entre os dias 13 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quaest em Fortaleza

Quem está na frente no segundo turno na Quaest:

Na pesquisa Quaest, o deputado do PL aparece com 43% das intenções de voto e o deputado estadual do PT também soma 43% no segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, em mais um empate. Essa é a primeira pesquisa do instituto do segundo turno.

Os eleitores que afirma que votarão em branco, nulo ou em nenhum somam 10% e os que não sabem e não responderam são 4%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quaest no segundo turno Fortaleza

André Fernandes (PL): 43%

Evandro Leitão (PT): 43%

Não sei: 4%

Voto branco/nulo/não vai votar: 10%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, 21% afirmam que estão indecisos sobre quem irá votar no dia 27 de outubro. Fernandes aparece com 39% e Leitão, 35%.

André Fernandes (PL): 39%

Evandro Leitão (PT): 35%

Indecisos: 21%

Branco/nulo/não vai votar: 5%

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 900 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número CE-01540/2024.

Datafolha em Fortaleza

Quem está na frente no segundo turno no Datafolha:

Pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição para a prefeitura de Fortaleza aponta o deputado federal do PL com 45% das intenções de voto e o deputado estadual do PT com 43%. Pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados.

O estudo, encomendado pelo jornal O Povo, foi divulgado na noite desta quinta-feira, 18. Os votos branco e nulo somam 8% e os que não sabem são 4%.

Quem caiu ou subiu na pesquisa:

Na comparação com pesquisa anterior do instituto, divulgada em 11 de outubro, os dois candidatos oscilaram dois pontos negativos, mas dentro da margem de erro. Enquanto os votos branco e nulo e o que não sabem oscilaram dois pontos positivos.

Datafolha segundo turno em Fortaleza

André Fernandes (PL): 45%

45% Evandro Leitão (PT): 43%

43% Branco/nulo : 8%

: 8% Não sabe: 4%

Pesquisa espontânea em Fortaleza

O candidato do PL também aparece numericamente na frente na pesquisa espontânea. Fernandes é citado por 34%, oscilação negativa de dois pontos em relação há uma semana.

O deputado federal segue também registra empatado com o oponente do PT, que tem 28% das menções de intenção de voto. Leitão registrou, contudo, uma queda de quatro pontos percentuais entre uma pesquisa e outra.

O total dos que não sabem permanece em 12% nesse cenário.

André Fernandes (PL): 34%

34% Evandro Leitão (PT): 28%

28% No 13: 9%

9% No 22: 6%

6% No PT/ no candidato do PT: 1%

1% Outras respostas: 3%

3% Branco/nulo: 7%

7% Não sabe: 12%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE-01856/2024 e realizou 826 entrevistas pessoais entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.