O deputado federal André Fernandes (PL) tem 48,1% das intenções de voto na disputa em segundo turno para a prefeitura de Fortaleza, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 11.

O deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com 43%. Pela margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Leitão estão tecnicamente empatados.

Os votos branco, nulo e nenhum somam 4,9% e os que não sabem ou não responderam são 4%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE- 02898/2024 e realizou 800 entrevistas pessoais entre os dias 7 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto no segundo turno em Fortaleza

André Fernandes (PL) : 48,1%

: 48,1% Evandro Leitão (PT) : 43,0%

: 43,0% Nenhum/ Branco/ Nulo : 4,9%

: 4,9% Não sabe/ Não respondeu: 4,0%

Pesquisa espontânea em Fortaleza

O candidato do PL também aparece numericamente na frente na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. Fernandes tem 35,6%, mas tanbém registra empate técnico com o oponente do PT, que tem 30%. O total dos que não sabem passa para 28,5% nesse cenário.

André Fernandes : 35,6%

: 35,6% Evandro Leitão : 30,0%

: 30,0% Nenhum/ Branco/ Nulo : 5,1%

: 5,1% Não sabe/ Não respondeu : 28,5%

: 28,5% Outros nomes citados: 0,8%

Resultado da eleição em Fortaleza: André Fernandes e Evandro Leitão disputarão segundo turno

Votabilidade

O instituto também questionou os eleitores sobre a certeza do voto. Fernandes lidera com 40,5% afirmando que votarão no deputado do PL neste segundo turno, em 27 de outubro. Para o deputado do PT o percentual é de 32,1%.

Leitão é também os mais rejeitado, com 46,3% dos entrevistados dizendo que não votaria nele de jeito nenhum. A rejeição a Fernandes é de 37,6%.

André Fernandes : Com certeza votaria nele para Prefeito de Fortaleza: 40,5% Poderia votar nele para Prefeito de Fortaleza: 18,9% Não votaria nele de jeito nenhum para Prefeito de Fortaleza: 37,6% Não o conhece suficientemente para opinar: 1,4% Não sabe/ não respondeu: 1,6%

: Evandro Leitão : Com certeza votaria nele para Prefeito de Fortaleza: 32,1% Poderia votar nele para Prefeito de Fortaleza: 19,5% Não votaria nele de jeito nenhum para Prefeito de Fortaleza: 46,3% Não o conhece suficientemente para opinar: 1,0% Não sabe/ não respondeu: 1,1%

: