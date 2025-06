Feriado de Corpus Christi deve injetar R$ 5,9 bilhões no turismo de SP em 2025

O feriado de Corpus Christi em 2025 deve movimentar R$ 5,9 bilhões no setor de turismo do Estado de São Paulo, segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP).

A expectativa é que 3,2 milhões de turistas circulem pelo estado, um aumento de 10,3% em relação a 2024. Esse crescimento deve impactar diretamente setores como comércio, gastronomia, hospedagem, transporte e eventos culturais.

Cidades do interior paulista, como Matão, Ibitinga e Embu das Artes, que mantêm tradições centenárias com a confecção dos famosos tapetes coloridos, devem juntas movimentar R$ 12,5 milhões.

Segundo o governo, esses destinos atraem fiéis e visitantes, impulsionando a economia local. Além dessas, destinos turísticos consolidados, como Campos do Jordão, também devem receber grande fluxo de pessoas.

Impacto no empreendedorismo local

A Setur-SP afirma que o volume de faturamento reforça a importância do feriado para o empreendedorismo local, especialmente para pequenos e médios negócios ligados ao turismo.

O impacto positivo no setor turístico contribui diretamente para a representatividade do turismo no PIB paulista, que pode alcançar até 9,7% em 2025, com previsão de movimentação financeira total de R$ 340 bilhões no ano.